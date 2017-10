Groupe parlementaire UDPS et Alliés: Léon Mubikayi remplace Samy Badibanga

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Groupe parlementaire UDPS et Alliés a désormais un nouveau président, en la personne du député national Léon Mubikayi. Il remplace à ce poste l’ancien Premier ministre Samy Badibanga. C’est hier dans la soirée que s’est organisée cette élection aux postes vacants au bureau de ce groupe parlementaire.

A l’issue du scrutin auquel ont participé 42 votants sur les 54 membres qui composent cette plateforme politique au sein du Parlement de la République, l’honorable Léon Mubikayi a donc battu son collègue député national Mukuna Damis. Puisqu’il n’y avait que deux candidats à ce poste réservé uniquement à l’UDPS (Union pour la démocratie et le progrès social), parti politique cher à feu le leader de l’opposition congolaise, Etienne Tshisekedi wa Mulumba.

Pour sa part, le député national Puela Fabrice a battu l’honorable Yala Tutu et est ainsi élu Rapporteur du Groupe parlementaire UDPS et Alliés, où il y avait également deux candidats seulement. Et quant au poste de Rapporteur adjoint, cinq candidats ont été en lice. Au finish, c’est l’honorable Vasco Mbuyi qui l’a emporté face à ses collègues députés nationaux Kota Kiem, André Paluku Kavula, Mananga Kayembe et José Nzau Vola.

Rappelons que c’est conformément à l’option levée lors de la dernière conférence des présidents des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale, tenue le mardi 10 octobre courant, que le bureau de l’Assemblée nationale a convoqué hier jeudi 19 octobre 2017, les députés nationaux membres du groupe parlementaire UDPS et Alliés pour une séance de travail. La salle des banquets du Palais du peuple a servi de cadre pour cette rencontre qui n’avait qu’un seul point inscrit à l’ordre du jour : la constitution du bureau définitif de ce groupe parlementaire de l’opposition politique.

L’élection était organisée séance tenante, au cours d’une journée entière présidée par l’honorable président de l’Assemblée nationale, Aubin Minaku Ndjalandjoko, qui s’est fait remplacer par la suite par son deuxième vice-président, M. Rémy Massamba. Laquelle réunion a d’abord connu un débat avant l’élection aux postes vacants du bureau du Groupe parlementaire UDPS et Alliés.

L’objectif était de constituer un nouveau bureau de la plateforme, en remplacement des membres qui ont été appelés à d’autres fonctions. Les postes non-vacants n’étaient donc pas concernés.

Signalons, en outre, que toujours au Palais du peuple, il s’est tenu hier jeudi une autre activité très importante. En ceci que les députés nationaux membres du Réseau des parlementaires africains contre la corruption (APNAC – Rdc) s’étaient réunis en la salle de l’Ecofin du Palais du peuple. A l’ordre du jour étaient inscrits deux points majeurs : la suspension des missions de contrôle intempestives, ainsi que l’amendement du projet de loi portant révision du Code minier.

(Lepetit Baende)