Groupe Chay Ngenge: A quand la sortie de l’opus « Mibaramo »

Avant la sortie complète de son album intitulé « Mibaramo » qui signifie « Bonjour » en langue « sango » parlée en Centrafrique, l’artiste-musicien Chay Ngenge a lancé sur internet la chanson « Zalumeti », un extrait de cet album cet opus.

Belle chanson, réalisée dans des bonnes conditions par Chay Ngenge avec l’accompagnement de son groupe musical qui n’a plus rien à envier de ses racines de Wenge Bcbg d’où il est sorti, restitue une gracieuse musique que les mélomanes fervents de la bonne mélodie ne peuvent s’en passer, est le résultat d’un travail assidument fait par des professionnels.

Cependant, en dépit de nombreuses promesses données, le public continue d’attendre le lancement de cette œuvre dans les bacs.

(Kingunza Kikim Afri)

