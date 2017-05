Groupe Antichoc, Bozi Boziana lance enfin l’album « Toute une histoire »

« Toute une histoire », est le titre d’un long play que le chanteur Bozi Boziana Grand Père, vient de réaliser dans des bonnes conditions tant ici à Kinshasa qu’en Europe. Cela lui a pris plus d’une année de préparation. Dans l’ensemble, ce géant disque renferme 14 titres dont 7 sont des mélopées qui, dans le temps avait fait le bonheur des amateurs de la bonne musique de l’Antichoc (un vrai régal pour les nostalgiques) et sélectionnées par le Grand-Père lui-même pour le plaisir de ses nombreux fans, tandis que les 7 autres sont des nouveautés.

Comme on pourra le remarquer, c’est depuis de nombreuses années que le chanteur Bozi Boziana se trouve sur le trône musical en menant correctement sa carrière loin de toute tendance polémiste. Se voulant le grand-père de la musique congolaise, Bozi Boziana demeure un rassembleur et une véritable référence pour des jeunes qui viennent d’embrasser le circuit d’Orphée. Bozi est une calebasse placée au milieu du village et où tout le monde a le droit d’aller s’abreuver sans rechigner.

Cependant, en ce qui concerne la date de la sortie de « Toute une histoire », Grand Père nous fait savoir que ce sera chose faite au courant du mois de juillet 2017.

Bravo grand-père.

(Kingunza Kikim Afri )