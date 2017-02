Grève au Fonds Forestier: Athis Kabongo et Aggée Aje Matembo doivent sévir

La grève qui prévaut au sein du Fonds Forestier paralyse les activités dans ce secteur de l’Environnement et Développement Durable. Les agents et cadres de cet Etablissement public de l’Etat interpellent les autorités compétentes du fait des arriérés de salaires qui remontent de plusieurs mois. Le ministre et le vice-ministre du ministère de tutelle sont invités à mettre en place un Audit interne, dans ce que les agents et cadres accusent le Comité de Gestion de mégestion des fonds mis à la disposition par le Gouvernement de la République. Faute de quoi, la grève va s’intensifier pendant plusieurs mois.

L’autorité ministérielle du secteur de Fonds forestier est interpellée par les agents et cadres de cet établissement de l’Etat, sous tutelle du ministère de l’Environnement et Développement Durable. Il s’agit des Messieurs Athis Kabongo Kalonji et Aggée Aje Matembo Toto, respectivement ministre et vice-ministre de l’Environnement, dans la situation qui prévaut au Fonds Forestiers.

La grève qui s’est déclenchée dans ce secteur environnemental, dont le motif est le non-paiement des agents et cadres de près de 14 mois pour les uns, 7 mois, 5 mois et 4 mois pour les autres, à travers les provinces de la République, y compris la Ville de Kinshasa. Une situation atypique qui paralyse le service de l’Etat, en ce que, la République Démocratique du Congo, dont la Forêt constitue l’une de ses potentialités naturelles, génèrent beaucoup d’argents, dont la destination est inconnue, affirme un responsable sous le signe de l’anonymat. La même source nous signale que le Gouvernement de la République décaisse l’argent pour ce secteur, en ce qu’il a institué la taxe de reboisement, la taxe de déboisement et celle d’abattage, dont les recettes sont mal gérées au niveau de la hiérarchie du Fonds Forestier, parfois détournés, accusent les agents.

Pour mettre fin à la grève enclenchée par les agents et cadres, ces derniers sollicitent du Ministre et du vice-ministre leur implication pour trouver les voies et moyens de la résorber, dont les conséquences s’avèrent désastreuses, promettent-ils.

Ils accusent l’actuel comité de gestion de dilapider l’argent mis à leur disposition par le Gouvernement de la République, et appellent de leur vœu à l’audit interne auprès des autorités statutaires du ministère de l’Environnement et Développement Durable.

Il faut dire que, la République Démocratique du Congo est la seconde puissance forestière, après l’Amazonie du Brésil. Cette puissance écologique est génératrice des recettes. Ces dernières, accusent les agents et cadres, n’ont pas de retombées par rapport aux services rendus par les agents et cadres dans ce secteur. D’où, l’insistance de l’implication du ministère, des autorités compétentes dans ce dossier qui fait jaser le service de l’Etat, s’avère nécessaire.

En somme, le ministre Athis Kabongo Kalonji et le vice-ministre Aggée Aje Matembo ont du pain sur la planche de trouver les voies et moyens d’initier un audit interne, sur la gestion du Fonds Forestier, mais aussi dans d’autres services sous-tutelles de leur ministère. Ce, au regard des demandes des agents et cadres du secteur, disposant des preuves de décaissement des fonds par le Gouvernement de la République, dont les agents se trouvent impayés pendant plusieurs mois.

Ce secteur, faut-il le rappeler, à leurs prises de fonctions officielles, leurs Excellences ont non seulement insisté sur la collaboration sincère entre agents et cadres, mais aussi de mettre fin à l’insubordination de la hiérarchie et conflits qui minent les services rattachés au ministère de l’Environnement et Développement Durable. Un ministère clef dans la conservation de la nature et biodiversité. Ce ministère, avaient-ils rappelé, a la capacité de mobiliser autant des recettes, mais par manque de collaboration et des conflits de compétence dans plusieurs projets, le ministère dont ils ont la charge perd plusieurs milliers de dollars. C’est le moment de remettre les choses en ordre par cette grève qui ouvre les portes à l’Audit interne.

(Pius Romain Rolland )