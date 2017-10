« Grandes gueules » sur la Rtga FM: L’émission sportive la plus suivie

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Après la Coupe d’Afrique des Nations en 2015, qui s’est déroulée en Guinée Equatoriale, et au cours de laquelle, les Léopards de la RDC ont raflé une médaille de bronze, les medias du Groupe L’Avenir ont vu le souci du public sportif congolais. Celui de pouvoir émettre également son point de vue pour l’avancement du sport en République démocratique du Congo.

Ces médias ont donc voulu donner de l’espace à ce public, dont les avis ne parvenaient pas aux dirigeants sportifs congolais. C’est ainsi que M. Jules Kidinda, Coordonnateur des medias du Groupe l’Avenir, va concevoir pour la radio du groupe, RTGA FM, l’émission intitulée « Grandes Gueules ». Elle a immédiatement accroché un grand public qui en a fait son rendez-vous incontournable sur les ondes de cette radio nationale.

L’émission est quotidienne, diffusée du lundi à vendredi, de 09 h 05 à 10 h, et rediffusée à 19 h 15, juste après les éditions du journal des sports. Ce magazine est présenté tour à tour par des journalistes sportifs du groupe, dont MM. Olivier Pengongo et Jadot Mwanda.

Il traite des sujets d’actualité sportive. Aussi, « Grandes gueules » dénonce le mal et propose des solutions. Ce, au travers des points de vue émis par des milliers d’auditeurs à travers un standard téléphonique qui est mis à leur disposition au numéro 0973050850.

Les appels proviennent de toutes les provinces de la RDC et dénotent un vrai engouement pour ce contenu unique dans le pays. Près de 5 millions d’intervenants se disputent la ligne tous les matins pour faire entendre leurs voix sur les sujets brûlants de l’actualité sportive. Le ton est constructif et non insultant, clair et non complaisant. Le public en profite pour dénoncer, critiquer et proposer des solutions.

Conséquence de la forte audience des « Grandes gueules » : Les cadres du foot congolais y prêtent une oreille attentive. Plus d’une fois les dirigeants sportifs qui sont souvent dans le collimateur des auditeurs et qui pourraient se sentir lésés, ont demandé soit à participer à l’émission, soit à livrer leurs points de vue, par un droit de réponse, un rectificatif ou une précision.

Voici un extrait de l’émission animée, hier, mercredi, par Olivier Pengongo, « l’actualité sportive de cette semaine est dominée par la nomination d’un nouveau staff dirigeant de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), par le président de la Fédération congolaise de football association (FECOFA) avec à la tête, M. Mwehu Beya Kofela. A savoir, ce nouveau comité de la LINAFOOT, nommé pour un mandat de deux ans, a pour mission de proposer une nouvelle formule de la Division 1, après quatre saisons de la phase expérimentale, et mettre sur pied sa deuxième Division… Vous avez été nombreux à intervenir, vos propositions ont été prises en compte pour un nouveau championnat, la 23ème édition d’ailleurs qui a été reportée sine die par le nouveau comité dont la date sera communiquée incessamment, ne vous fatiguez pas de rester fidèles à notre écoute car vous informer c’est notre devoir et votre contribution reste notre plus grand intérêt et continuez à réagir sur www.groupel’avenir.org ».

La tendance est décidément à la dénonciation de tous les maux qui rongent le sport congolais, afin d’y apporter des remèdes solides pour l’émergence du grand Congo.

(Sylvain Tubadiayi/Stagiaire)