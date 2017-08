Grand Katanga: Le Gouvernement lève l’interdiction de la commercialisation du bois rouge

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Gouvernement de la République, par le biais de son ministre de l’Environnement et Développement Durable, Amy Ambatobe, a annoncé la levée de la mesure portant exploitation, production et commercialisation des bois rouge dans l’ex-Katanga.

Dans un communiqué rendu public, le ministre Amy Ambatobe qui a levé ces mesures conservatoires interdisant le commerce du bois rouge Padouk et autres produits dans les provinces issues du découpage de l’ancienne province du Katanga, a signalé que cette mesure a été prise par la présidence depuis le 3 Mai de l’année en cours.

C’est après une enquête de près de 4 mois, dit ce communiqué, que ce changement de position a été rendu possible.

Par ailleurs, les opérateurs impliqués dans ce secteur sont appelés à respecter les dispositions légales en cette matière.

(Bernetel Makambo)

Ci-dessous, l’extrait de la décision du ministre

