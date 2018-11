Grâce au peuple japonais: L’HGR N’Djili doté d’une salle des urgences

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

M.Hiroshi Karube, Ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, a pris part ce jeudi 22 novembre 2018, à la cérémonie d’inauguration du Projet de « Construction d’un bâtiment pour la salle des urgences de l’hôpital général de référence de N’Djili ». La cérémonie a eu lieu en présence de Mme Jeanine Mabunda Lioko, Représentant Spécial du Chef de l’Etat en charge de la Lutte contre les Violences Sexuelles et le Recrutement d’Enfants.

Il s’agit d’un Projet financé à hauteur de quatre-vingt-dix-mille-huit-cent-soixante-huit dollars américains (90.868 USD), dans le cadre du don non-remboursable du Japon aux micros-projets locaux contribuant à « la sécurité humaine ».

Dans son allocution, M. Hiroshi Karube a déclaré que le nouveau bâtiment construit pour la salle des urgences ainsi que les équipements fournis, permettront à cet hôpital situé dans la commune de N’Djili d’améliorer et d’élargir l’accès aux services d’urgence médicale de qualité dans cette partie de la ville de Kinshasa.

Heureux de constater l’existence des chambres séparées pour hommes et femmes, contrairement à la pratique en place avant ce projet, l’ambassadeur a souligné que le Japon continuera à coopérer activement pour la consolidation du système de santé en République démocratique du Congo tout en accordant une attention particulière aux questions liées au genre.

Pour M. Karube, cet hôpital représente le dernier espoir des personnes en situation critique et des personnes victimes de violences, en particulier les femmes. D’où l’appel lancé aux gestionnaires et personnel de cet hôpital de mener à bien leur mission en vue de leur redonner sourire et espoir.

Dans son mot de clôture, M. Hiroshi Karube a émis le souhait que le bâtiment et les équipements fournis soient correctement utilisés et entretenus afin que la lueur d’espoir que représente cet hôpital soit pérennisée.

Emmanuel Badibanga

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.