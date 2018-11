Grâce au Japon, Masina : le centre d’accueil pour enfants vulnérables réhabilité

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’ambassadeur du Japon en Rd Congo, M. Hiroshi Karube a participé, le vendredi 2 novembre 2018, à la cérémonie d’inauguration du projet intitulé « Extension et réhabilitation du centre d’accueil pour enfants vulnérables dans la commune de Masina », à Kinshasa.

La cérémonie a eu lieu en présence du ministre en charge de la Santé, Affaires sociales et Communication du gouvernement provincial de la ville province de Kinshasa, M. Dominique Weloli Kanda Nzale. Il s’agit d’un projet financé par le Japon à hauteur de 81.740 dollars US, dans le cadre des micros-projets locaux contribuant à la sécurité humaine.

Dans son allocution, M. Hiroshi Karube s’est dit convaincu que les différentes formations mises en place après les travaux d’extension et de réhabilitation, à savoir coupe et couture, coiffure et alphabétisation, permettraient d’offrir plus d’opportunités aux orphelins recueillis dans ce centre.

Rappelant que le Japon met l’accent l’aspect de la sécurité humaine dans le cadre de la coopération, l’ambassadeur Karube a cet effet que l’intégration sociale et la formation des enfants et des jeunes vulnérables réalisées à travers ce projet représentent une forme concrète de la philosophie japonaise.

Pour clore son propos, M. Karube a lancé un appel aux gestionnaires de ce centre afin qu’ils le maintiennent en bon état pour le bien de tous, car, a-t-il noté, ce centre représente un espoir pour tous les enfants qui y sont encadrés.

La joie des enfants, heureux bénéficiaires et autres attirés par la clameur sur les lieux était manifeste. L’extension et la réhabilitation du centre d’accueil pour enfants vulnérables dans la commune de Masina est une preuve de plus que le peuple japonais est aux côtés du peuple congolais pour le bien-être de ce dernier.

Emmanuel Badibanga

