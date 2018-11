Grâce à ses performances: Congo Airways plébiscité « meilleure compagnie de l’année 2017 »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La renommée de la Compagnie nationale Congo Airways, mieux l’amélioration de ses résultats dans un secteur où la complaisance n’est pas tolérée, a dépassé les frontières, et cela a été apprécié à sa juste valeur par l’African Airlines Association, également connue sous le nom d’Association des Compagnies aériennes africaines (AFRAA), qui est une association commerciale des Compagnies aériennes issues des nations de l’Union africaine. Cette Compagnie nationale a été plébiscitée « meilleure Compagnie de l’année 2017 », grâce aux meilleurs résultats présentés ou aux performances engrangées.

L’information a été livrée à la presse vendredi dernier, par le Directeur général de cette Compagnie d’aviation, M. Désiré Balasiré, visiblement satisfait de cette énième récompense qui vient reconnaître le travail de titan abattu par l’équipe qu’il pilote. « C’est un plaisir pour Congo Airways de pouvoir vous communiquer ce jour notre distinction, c’est-à-dire que l’Association africaine des Compagnies aériennes a décerné un prix à Congo Airways, entant qu’une Compagnie qui s’est distinguée par ses performances au cours de l’année 2017. Egalement, il faudra que les gens se souviennent qu’au mois de juillet de cette année, nous avons été certifié IOSA et avons également été admis comme membre de l’IATA qui est notre association internationale ».

En effet, AFRAA récompensent les personnes, compagnies aériennes et autres entités qui contribuent de manière significative au développement du transport aérien en général et du transport aérien en Afrique en particulier. Lors de la 176è réunion du Comité exécutif, le Secrétariat a été chargé de réviser les critères d’attribution, afin d’inclure la catégorie “Compagnie aérienne de l’année – Meilleure amélioration”. Sur la base des critères révisés ci-après, le Secrétariat a sélectionné les candidats suivants pour les différents prix, en fonction de leurs critères de sélection et d’approbation par le Comité exécutif: 1. Prix de la Compagnie aérienne de l’année – Ethiopian Airlines. Pour des performances financières et une rentabilité remarquables en 2017. 2. Compagnie aérienne de l’année – Meilleure amélioration: Congo Airways. Pour les meilleurs résultats améliorés pour l’année 2017. 3. Distinguished Service Award – M. Mamadou Hachim Koumaré. Pour avoir donné une impulsion majeure à l’aviation sur le continent, a facilité l’accès aux marchés, au commerce, aux investissements et au tourisme en Afrique. Le secrétariat se chargera, non seulement d’informer les lauréats, mais aussi de les inviter à la 50ème assemblée générale annuelle de l’AFRAA.

Pour rappel, la Compagnie nationale Congo Airways SA fait désormais partie du cercle des Compagnies certifiées IOSA « IATA Operational Safety Audit ». A l’issue de cet audit sur la sécurité des opérations, Congo Airways devient membre effectif de l’IATA « Association Internationale des Transporteurs Aériens ». Cette certification améliore donc et garantit la sécurité mondiale dans les transports aériens. Ce résultat est le fruit de sacrifice, d’abnégation et de dur labeur. Au même moment, l’Association internationale des transporteurs aériens (IATA), par le canal de son représentant, a remis à Kinshasa, à la compagnie aérienne nationale Congo Airways, le certificat IOSA (un programme d’audit des opérations de sécurité aériennes). Cette certification a pour avantage d’améliorer et de garantir la sécurité mondiale dans les transports aériens. Au niveau du Gouvernement, cette certification ne peut être considérée comme un point de chute, mais plutôt comme le début d’un nouveau challenge qui s’offre à cette compagnie, en vue de permettre à l’ensemble des compatriotes de dresser les fronts longtemps courbés dans ce secteur vital pour l’économie nationale.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.