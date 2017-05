Gouvernement:Tshibala dépose le budget aujourd’hui!

Bruno Tshibala s’ apprête à sonner la fin du règne des crédits provisoires. Le premier ministre dépose cet après -midi au bureau de l’ assemblée nationale, le projet de la loi de finances pour l’ année 2017.

Depuis le remise-reprise, les ministres et services sectoriels ont sérieusement travaillé sur le document. Bruno Tshibala qui a un devoir de résultats veut doter son gouvernement d’ un budget pour mieux étaler ses ambitions, résumées en quatre axes à savoir le financement des élections, la restauration de l’ autorité de l’ État, la stabilité du cadre macroéconomique ainsi que l’ amélioration du social de la population.

L’ examen et l’ adoption de ce budget a connu un retard à cause des changements intervenus à la primature. Peu avant de quitter son poste, Augustin Matata avait déposé le 24 octobre 2016, un projet budget estimé à (4,5 milliards de dollars américains). Un projet qui accusait une baisse de 15% par rapport à 2016. Sur une chaise éjectable, Matata Ponyo avait justifié cette diminution par la chute des cours des matières premières. Ce projet sera t-il examiné en urgence quand on sait que la session en cours s’ achève dans 20 jours? Les deux chambres auront-elles besoin d’ une session extraordinaire pour examiner et voter la loi de finances? Nous y reviendrons.