Gouvernement: Tshibala se réserve de toutes les promesses sensationnelles

Le grand oral de Bruno Tshibala a vécu. Le 1er ministre qui a été convaincant n’ attend plus que l’ investiture de son équipe. Dans un discours magistral frénétiquement applaudi, Bruno Tshibala a commencé par rendre hommage au président Kabila pour le choix porté sur sa personne avant de promettre une collaboration franche avec ce dernier. Le chef du gouvernement a également demandé et obtenu une minute de silence en mémoire d’ Étienne Tshisekedi, décédé début février 2017 et aux cotés de qui, il a avoué avoir commencé ses premiers pas dans la lutte et la résistance politique.

“Si le destin de l’ avait pas décidé autrement, il allait être tellement heureux et souriant de voir un compagnon de lutte qui lui était très attaché et qu’ il a encadré en politique, devenir premier ministre de la RDC. Qu’ il sache là ou il est en ce moment que nous continuerons la lutte sans relâche pour que les valeurs et les principes de l’ État de droit pour lesquels il s’ est battu toute sa vie soient instaurés et enracinés dans notre pays“, a déclaré Bruno Tshibala qui promet des obsèques dignes pour honorer la mémoire de l’ illustre disparu.

Hommages également rendus aux évêques catholiques de la Cenco qui n’ ont pas été de tout repos pour faire aboutir l’ accord de la saint sylvestre à partir duquel, son gouvernement tire sa légitimité.

En s’ amenant devant les élus, Bruno Tshibala connait par cœur les priorités qui attendent son gouvernement. Quatre principales missions à savoir, l’ organisation des élections, la stabilité du cadre macro-économique, l’ arrêt de la dégradation du social des congolais et la restauration de l’ autorité de l’ État. Concernant la tenue des élections, le chef du gouvernement a pris l’ engagement solennel de conduire la RDC vers des scrutins libres et transparents dans le délai prévu dans l’ accord du 31 décembre.

“Je tiens à affirmer devant la représentation nationale, l’ ambition, la volonté et la détermination du gouvernement d’ union nationale d’ offrir au peuple congolais, les meilleures élections de son histoire dans le délai convenu”.

Au sujet de la dégradation de la situation économique caractérisée par la baisse du taux de croissance, de réserve de change, la chute vertigineuse du pouvoir d’ achat et l’ inflation galopante. Bruno Tshibala a promis de rétablir l’ équilibre monétaire et stabiliser l’ économie nationale. Pour ce faire, il a promis d’ initier et d’ appliquer plusieurs réformes en maintenant notamment la discipline budgétaire et diversifier l’ économie.

Avec un budget non encore adopté, Bruno Tshibala s’ est réservé de faire devant la représentation nationale, des promesses sensationnelles, démagogiques et populistes qu’ il ne saurait réaliser. Il a demandé des sacrifices et efforts collectifs des congolais pour tirer le pays vers le haut. Néanmoins, le gouvernement promet de prendre toutes les mesures pour ne pas amener aux élections, un peuple affamé.

