Gouvernement de transition « Consortium Femme Plus » pour une participation accrue des femmes

Cette campagne qui compte s’étendre jusqu’au niveau de la CENCO, des acteurs politiques de la Majorité et ceux de l’opposition, a été lancée à l’occasion d’une conférence de presse, mercredi 25 décembre au Ministère de la Femme, Famille et Enfant.

Justifiant le contexte choisi pour lancer ladite campagne, Jonas Tshiombela, de la Nouvelle Société civile congolaise, a souligné que depuis les années 60 jusqu’à ce jour, le tableau est noir quant à la participation de la femme dans la gestion des instituions. Et la jeunesse sert de marchepied pour atteindre des objectifs ciblés. Evoquant les personnes handicapées, il a ajouté que celles-ci ne sont pas prises en compte dans plusieurs situations. Or, il y a moyen de puiser l’intelligence dans ces femmes et hommes vivant avec handicap.

« Le moment est bien choisi puisqu’il y une formation du gouvernement en gestation. On ne peut construire un pays avec une catégorie de marginalisés. Cette démarche sera poursuivie vers la CENCO, l’Opposition, et la MP », a confirmé Jonas Tshiombela.

Etablir l’équilibre social dans la gestion

Composé de CJR1325, Conafed, Fmjc et Nscc, ce consortium veut plaider auprès des parties prenantes pour l’octroi d’un quota aux femmes, jeunes et personnes viva²nt avec handicap. La République Démocratique du Congo a ratifié plusieurs traités et conventions dont celle sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ; la Résolution 2325 des Nations unies du 30 200 sur femme, paix et sécurité, la Convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap. Sur le plan national, il existe également des lois, notamment la Constitution de la République, la loi n°15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité.

Brossant l’état des lieux de la participation des femmes dans les institutions publiques et para étatiques, un membre de la société civile a révélé que dans l’ancien fichier électoral, il y a au moins 52% de femmes. Dans la chambre haute du Parlement, il y a 108 sénateurs dont 6 femmes. Dans les assemblées provinciales, il n’y a qu’une seule femme. Dans le gouvernement actuel, sur les 67 ministres, il n’y a que 7 femmes.

Pour Madame Irène Esambo, représentante des personnes vivant avec handicap : « Le combat des femmes n’a de sens que s’il est accompagné par des hommes. Comment établir l’équilibre social dans la gestion de la société ? Le Congo a pris beaucoup d’engagements qui pèsent sur le pays. Nous demandons seulement leur mise ne œuvre, pour créer de l’équilibre des catégories sociales ».

« L’ONU définit la jeunesse comme personne ayant de 18 à 35 ans. Dans notre contexte, il n’y pas match. Dans la plupart des cas, ceux qui se retrouvent là dans les entreprises ou dans la politique sont des enfants d’anciens politiciens », a-t-elle ajouté avant d’indiquer que des décideurs doivent mettre en place des dispositions pratiques pour aider les personnes vivant avec handicap à participer à la gestion publique.

Dans le memo lu à la fin, les signataires déplorent la faible prise en compte de la participation des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicap dans le processus des négociations qui doit renforcer l’application de la démocratie dans notre pays. Cela, en violation des engagements tant nationaux qu’internationaux de la RDC relatifs à la participation politique des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec handicap.

Elles demandent, par ailleurs, aux acteurs politiques aussi bien de l’opposition que de la Majorité au pouvoir, à la CENCO, aux acteurs et aux partenaires de la communauté internationale impliqués dans ce dialogue, d’appliquer les engagements sus évoqués. Il s’agit, de façon explicite, d’accorder un quota à chaque groupe social spécifiquement cité dans la répartition des postes relatifs à la gestion de la transition.

(Onassis Mutombo)