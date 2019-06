Gouvernement de Gentiny Ngobila: Le Regroupement AA/a de Pius Muabilu obtient le poste de Commissaire général

L’Alliance pour l’Avenir, Regroupement politique et électoral que dirige l’honorable Pius Muabilu Mbayu Mukala, président national du Congrès National Congolais (CNC), est en train de récolter les fruits de son très bon score aux dernières élections. Et ce, dans l’objectif d’être présent dans toutes les institutions du pays. Déjà présent à l’Assemblée nationale où il occupe le poste de Rapporteur (Prof Musao), ce Regroupement est aussi présent dans le Haut Katanga où il occupe non seulement le poste de vice-Gouverneur (Jean-Claude Kamfwa Kimimba), mais aussi celui de ministre des Mines et Affaires foncières (René Banza Kapya), dans le Gouvernement Jacques Kyabula. Dans cette équipe gouvernementale, on retrouve également le député provincial Fabien Nkui, membre de l’Alliance des Paysans et Indépendants (API), du Regroupement AA/a, qui est nommé Commissaire général en charge de l’Energie, Hydrocarbure et Action Humanitaire.

Le Gouverneur de la ville province de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, vient de publier son gouvernement. Cette équipe est constituée de 9 ministres et 4 commissaires généraux, en plus d’un secrétaire exécutif du gouvernement provincial. La lecture de l’Arrêté a été faite, samedi 22 juin dans la soirée à la RTNC, par le Directeur de cabinet du gouverneur de la ville, Me Freddy Bonzeke Iliki. Parmi les promus, on retrouve quatre députés provinciaux.

L’honorable Jean Mvuzi Ngoy, économiste, va désormais piloter le ministère des Finances, Economie, Commerce et Industrie en remplacement de Guy Matondo Kingolo démis de ses fonctions il y a peu et dont l’intérim était assuré par le ministre Tuzolana. L’honorable Dolly Makambo Nawezi, ancien bourgmestre de la commune de la Gombe, va occuper les fonctions du ministre provincial de l’Intérieur, sécurité, décentralisation et Affaires Coutumières, tandis que Didier Tenge Te Litho s’occupera du ministère de l’Environnement, Tourisme et Aménagement du Territoire.

Quant à Charles Mbuta Muntu, en plus du porte-parole du gouvernement, il assumera les fonctions de ministre près le gouverneur en charge des relations avec le Parlement, de l’Education, Ressources hydrauliques et mines. Dans cette équipe gouvernementale, on retrouve également le député provincial Fabien Nkui, ancien Directeur général de « l’Abattoir de Masina », qui est nommé commissaire général en charge de l’Energie, Hydrocarbure et action Humanitaire. Kanza né Kongo Matthias est le désormais ministre de l’agriculture, pêche, élevage et développement rural.

Le fauteuil du ministère provincial des affaires foncières, urbanisme et habitat sera occupé par Leka Sampie Sam, alors que celui du Budget, plan, Fonction publique, Emploi, Transport et voies de communication sera sous la conduite de Mbokoso Amusu Jean. Par ailleurs, Mpanzu Buku Bernadette, l’unique femme de l’équipe, est promue au rang de ministre provinciale de la santé publique. Le ministère des Travaux publics et infrastructures a été attribué à Tshitenga Kabuya Thierry. Soulignons que la publication de ce gouvernement provincial de Kinshasa intervient plus d’un mois après la prise des fonctions du gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka.

Par ailleurs, l’honorable sénateur Bahati, Autorité morale de l’Alliance des forces démocratiques du Congo et Alliés (AFDC-A), ne comprend pas comment, pour garantir la stabilité du Gouvernement, le Gouverneur Gentiny Ngobila a choisi d’exclure l’AFDC-A de son équipe gouvernementale, malgré le poids et l’implantation de son Regroupement dans toutes les communes et dans tous les quartiers de la Ville province, gage d’une mobilisation réelle et de la reconstruction de la ville province. « Ceci se confirme par nos 7 élus dans tous les districts de la capitale tant nationaux (5) que provinciaux (2). Raison pour laquelle il invite le Gouverneur à corriger cet état de choses, en tenant compte de ses deux candidats proposés : Minaku Mandjolo Marcelin (L2) en Economie et Me Ekila Likombo Marc (L2 en Droit) aux postes de ministre et commissaire du Gouvernement.

JMNK