Gouvernement, BCC et FEC tentent de stopper la chute du Franc congolais

Le Franc congolais (FC) subit une perte de valeur depuis plus d’une année et les petits ménages en font les frais. Pour stopper cette descente aux enfers, le Premier ministre sortant Samy Badibanga a, sur instruction du chef de l’Etat, réuni hier dimanche 7 mai à l’hôtel du gouvernement, les ministres d’Etat en charge du Budget et celui de l’Economie nationale, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale du Congo (BCC) et le président de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), indique le site internet www.rdc26.com.

La séance de travail a porté sur les stratégies et les mesures à prendre en vue de stabiliser urgemment la monnaie nationale. Des discussions devront se poursuivre très prochainement avec la participation des experts de toutes les institutions concernées. Échangé à 945 FC contre un dollar américain fin 2015, le Franc congolais s’échange aujourd’hui à 1450 FC pour un dollar auprès des cambistes dans les rues de Kinshasa. Cette chute vertigineuse de la monnaie a significativement impacté le panier de la ménagère et surtout du petit fonctionnaire de l’Etat qui a perdu près de 50 % de son pouvoir d’achat.

Toujours à la Primature, nous apprenons que le Premier ministre Samy Badibanga a échangé avec les pétroliers producteurs qui voudraient déjà appliquer le deuxième palier de l’accord avec le Gouvernement, entrainant une légère augmentation des prix dans les stations d’essence. A l’issue de cette réunion, il a été demandé aux pétroliers de prendre leur mal en patience, et d’attendre prendre langue avec le Gouvernement Bruno Tshibala.

(JMNK)