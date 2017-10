Goma : La conférence des gouverneurs renvoyée à une date ultérieure

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Initialement prévue à Goma à partir d’hier lundi 16 jusqu’au mardi 17 octobre 2017, la 6e édition de la Conférence de tous les 26 Gouverneurs de la République démocratique du Congo a été reportée à une date ultérieure en attendant les nouvelles directives du Vice-Premier ministre et ministre congolais de l’Intérieur et S2curité, qui du reste patronne ces assises qui abordent toutes les questions tant politiques, diplomatiques, sécuritaires que socio-économiques.

Voilà pourquoi, le gouvernement provincial du Nord-Kivu, à travers Mme Marie Shematsi Baeni, ministre provinciale du Plan, Budget, Communication et Presse, et Porte-parole du Gouvernement, informe la population du Nord-Kivu que la conférence des gouverneurs initialement prévue du 16 au 17 octobre 2017, vient d’être reportée à une date ultérieure qui sera communiquée le moment venu.

« Nous tenons à demander à la population de continuer à prendre les dispositions pratiques et nous nous continuons avec les préparatifs, en attendant que l’autorité provinciale nous donne d’autres instructions, parce que c’est lui qui est en contact permanent avec le ministère national de l’Intérieur et Sécurité, qui en est l’organisateur », a dit Mme la ministre, avant de renchérir que nous même nous venons d’une réunion avec les délégations, les équipes d’avance qui sont déjà à Goma, de même que des gouverneurs et toutes ces autorités, toutes ces délégations sont dans le Nord-Kivu, dans leur pays et c’est sûr qu’il est des dispositions pratiques que l’autorité va prendre, en attendant que lui-même puisse recevoir les instructions de la hiérarchie. Donc, il n’y a pas d’inquiétude, ils sont tous congolais, ils sont chez eux, affirme-t-elle.

(JMNK)