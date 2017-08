Glissement de terrain en Ituri: Shadary apporte l’assistance du Gouvernement aux sinistrés de Tara

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Vice-premier ministre, ministre de l’intérieure et sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary est à la tête d’une délégation gouvernementale dans la province de l’Ituri. Accueillie par le Gouverneur de province, Jefferson Abdallah Pene Mbaka, cette délégation du Gouvernement national apporte une aide humanitaire aux victimes de la catastrophe naturelle survenue dans la localité de Tara.

L’aide gouvernementale comprend notamment des vivres et des non vivres, ainsi que des médicaments destinés aux rescapés et aux familles des victimes.

Le geste humanitaire du gouvernement fait suite aux instructions du Chef de l’Etat congolais Joseph Kabila Kabange qui a demandé une aide d’urgence en faveur de cette population meurtrie après une catastrophe naturelle ayant fait plusieurs victimes. Le ministre des Affaires Sociales Eugène Serufuli, et celui de la solidarité et affaires humanitaires, Bernard Sango, font partie de cette délégation.

Devant la presse, le VPM Ramazani Shadary a dit être venu avec les autres ministres pour une visite de réconfort et d’assistance humanitaire aux sinistrés de la pluie diluvienne qui a récemment causée des dégâts matériels et humains dans la localité de Tara, territoire de Djugu, il y a près d’une semaine.

« Un Gouvernement responsable évalue les besoins avant de déployer l’aide humanitaire. Et le Gouvernement provincial qui a transmis son rapport au niveau national a été instruit à ce propos immédiatement après la catastrophe », a martelé le VPM Shadary.

Son escale à Goma

Avant de rejoindre Ituri, le Vice-premier ministre, ministre de l’intérieur et sécurité a fait un transit sur Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Abordé par la presse, Ramazani Shadary a indiqué que c’est sur instruction du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, qu’il conduit une mission d’assistance humanitaire aux victimes du glissement de terre intervenu dans la nuit du 16 au 17 août dans la localité de Tara, territoire de Djugu dans la province de l’Ituri.

(Bernetel Makambo)