Gestion du téléphone, des mots de passe, etc.: Mme Jolie Niki Loma conseille la transparence en tout et pour tout

Le téléphone, un moyen de communication indispensable dans le monde, est devenu source de beaucoup de problèmes dans les foyers africains comme ceux d’ailleurs. La transparence n’est qu’un slogan actuellement pour un grand nombre de couples. Maris et femmes préfèrent coder leurs cellulaires, et se cachent leurs mots de passe. Et pourtant, le mariage est un domaine où la transparence et la confiance doivent primer. Aussi, l’utilisation des réseaux sociaux en couple devra être bien préparée, bien comprise pour qu’elle n’engendre pas des incompréhensions inutiles. Pour bien appréhender cette question, l’Avenir Femme vous propose un travail dans lesquels certains couples justifient pourquoi ils préfèrent cacher les codes secrets à leurs conjoints.

A cet effet, nous avons rencontré Mme Jolie Niki Loma, agent à l’Office National du Tourisme(O.N.T), mariée et mère de trois enfants, et qui s’est confiée hier jeudi 4 mai 2017, au Journal l’Avenir.

« Je ne refuse pas à mon mari d’accéder librement à mon téléphone. Il est au courant de tout ce que j’utilise comme schéma ou mot de passe. Je lui donne le droit de parcourir mon répertoire, ma messagerie, etc… car, je n’y trouve aucun inconvénient. Lui, à son tour, fait exactement la même chose, puisque nous n’avons pas de choses à nous cacher», a-t-elle indiquée.

Elle ajoute qu’il est mieux de protéger son téléphone avec un code, afin d’éviter que les enfants ne manipulent abusivement le téléphone. Puisqu’en dehors du répertoire et autres, l’on peut y garder des documents importants. Avec les enfants qui savent se servir du téléphone mieux que leurs parents, un manque de vigilance suffit pour tout perdre.

«On peut ou ne pas avoir des choses à se cacher entre conjoints, mais il est mieux d’éviter de tout le temps contrôler le téléphone de son ou sa partenaire. Ma mère m’a toujours dit qu’il est imprudent de lire les conversations que son mari peut avoir avec d’autres personnes, au risque de tomber un jour sur une surprise désagréable», a fait savoir Mme Jolie Niki Loma.

Cacher leur seconde nature

Certains, maris comme femmes, ont une vie qu’ils mènent en dehors de leur foyer. Et pour éviter de se faire prendre, ils se servent des schémas compliqués. Mme Jolie Niki Loma souligne qu’il y a une partie de soi que l’on a du mal parfois à faire découvrir à l’autre, par peur de ne pas être compris. Conséquences : les conjoints se cachent des vérités. Pour ne pas tomber dans ce genre de choses, il serait mieux de ne pas utiliser le mensonge, les petits secrets et consorts comme fondement d’un couple.

«J’ai été choquée de voir une fois comment une femme manquait du respect à son époux simplement parce qu’il avait lu un message entrant sur son appareil téléphonique par imprudence. Si elle n’a vraiment rien à cacher à son homme, pourquoi réagir ainsi ? Ce comportement est aussi pareil pour les hommes. Ils se précipitent à ravir le cellulaire des mains de leurs conjointes lorsqu’ils reçoivent un appel ou un sms», déplore Mme Jolie Niki Loma.

Mme Jolie Niki Loma spécifie qu’elle répondait parfois aux appels de son mari sans autorisation, c’est plus tard qu’elle a cessé de le faire. Elle poursuit en disant que c’est parfois énervant quand l’on décroche à ses appels sans permission.

Les conjoints se sont toujours promis fidélité devant les hommes (commune) et devant Dieu (Eglise), ils acceptent de s’unir et de ne faire qu’un. Mais, lorsqu’il s’agit de faire preuve de cette unité en ce qui concerne les téléphones, tout se complique. Afin de conserver un climat de paix et de joie dans un couple, il serait mieux d’opter pour la transparence en tout et pour tout.

(Lofoli Gloria/ Stagiaire Ifasic )