Funérailles de Tshisekedi : La Monusco promet son implication

La mission des nations unies en RDC répond à la famille d’ Etienne Tshisekedi. Dans un communiqué signé hier à Bruxelles, la famille du leader de l’ Udps qui fixait la date du rapatriement de la dépouille du sphinx de Limeté avait aussi demandé l’intervention de la Monusco dans la gestion des combattants et de la police lors du retour au pays du corps de l’ opposant historique.

« Nous sollicitons l’implication des éléments de la MONUSCO aux côtés des combattants de l’UDPS et de la police nationale pour sécuriser les personnes et leurs biens lors de l’arrivée de la dépouille du président Etienne Tshisekedi Wa Mulumba à Kinshasa », ont déclaré la veuve Marthe Kasalu et le monseigneur Gérard Mulumba, jeune frère d’ E. Tshisekedi.

La réaction de la monusco n’ a pas tardé. Au cours de sa traditionnelle conférence de presse hebdomadaire de chaque mercredi, le patron de la division de l’ information publique de la mission onusienne a promis l’ implication de la monusco pendant ces obsèques. A en croire Charles Antoine Bambara, ce soutien sera plutôt indirect dans la mesure où la monusco donnera ses conseils et appui logistique aux troupes de la police, à qui reviennent la responsabilité première de protéger les personnes et leurs biens.

Pour rappel, la dépouille d’ Etienne Tshisekedi sera rapatrié à Kinshasa le samedi, 11 mars 2017. Décédé à la clinique sainte Elisabeth de suite d’ une embolie pulmonaire, celui que l’ on présente comme incontournable chef de file de l’ opposition était âgé de 84 ans. Après des hommages officiels prévus au palais du peuple, Etienne Tshisekedi reposera pour l’ éternité au cimetière de la Gombe.

Jean Pierre Kayembe