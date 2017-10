Fruit de la coopération Sud-Sud: Le Royaume du Maroc offre 45 bourses aux jeunes étudiants congolais

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Quarante-cinq jeunes étudiants congolais doivent aller au Royaume du Maroc, où ils vont poursuivre leurs études universitaires. Ils viennent de bénéficier d’une bourse de l’Agence Marocaine de la Coopération Internationale, une institution créée dans l’esprit de renforcer la coopération Sud-Sud. Au Royaume Chérifien, les Congolais seront repartis dans quelques villes, mais aussi dans plusieurs filières qui ont un lien direct avec le développement du pays.

Quarante-cinq, c’est un chiffre considérable et l’Ambassadeur du Royaume du Maroc en République démocratique du Congo, M. Rachid Agassime a voulu marquer ce jour en lettres d’or. Il a pour ce faire organisé hier à l’Ambassade, une cérémonie de présentations de bénéficiaires de la bourse, au cours de laquelle il les a prodigué de sages conseils. « Je vous envie, parce que vous allez partir au Maroc entant qu’étudiants. Vous avez beaucoup de chance », dit-il, avant d’expliquer qu’un étudiant africain qui va dans un autre pays africain, ne va pas se sentir dépaysé, surtout au Maroc. Parce qu’il ne va pas seulement utiliser le Français, mais aussi le Lingala, l’une de quatre langues nationales de la Rd Congo. Au Maroc, les étudiants vont retrouver une communauté congolaise d’un peu plus de 3.000 personnes, et ils ont la chance d’entendre le Lingala à l’Université, dans la rue et dans les marchés.

A en croire l’Ambassadeur, quand on va dans un autre pays et qu’on entend parler sa langue, ça rassure. Et de souligner que vous êtes chanceux, parce que vous bénéficiez d’une bourse de l’Agence Marocaine de la Coopération Internationale, qui a été créée dans l’esprit de renforcer la coopération Sud-Sud, parce que l’Afrique doit faire confiance à l’Afrique, et l’Afrique doit aider l’Afrique. Soulignons que durant les deux dernières décennies, sous l’égide du Roi du Maroc, la qualité et la diversité de l’enseignement se sont hautement appréciées à travers l’Afrique. Et ce n’est pas pour rien que le Royaume Chérifien va jusqu’à 25.000 lauréats qui bénéficient chaque année de cette formation.

Disons que les jeunes étudiants sont issus de 47 pays en Afrique, ce qui constitue une grande fierté pour le Maroc. Il y a aussi le secteur privé qui est très convoité, c’est-à-dire qu’on est entrain de remplacer d’autres destinations, surtout en Europe. Parce qu’en allant au Maroc, les étudiants ne vont pas penser à tous les calvaires de visas, d’être traités d’immigrés, de dépaysement, d’être africain en Europe, etc. « Tout ça, ce n’est plus le cas pour vous, quand vous partirez au Maroc. Je vous souhaite beaucoup de chance », s’est exprimé l’Ambassadeur Rachid Agassime, qui dit qu’il aurait aimé recevoir plus d’étudiants congolais. Et de marteler que 45 bourses, c’est trop peu, tout en promettant de faire de son possible pour augmenter ce chiffre. Et il promet d’harmoniser avec les autorités congolaises, en vue d’élever le quota, parce que la Rdc est un grand pays. « Je dois aussi vous féliciter, parce que vous allez partir dans un pays qui a une meilleure qualité de vie. Vous êtes les ambassadeurs de votre pays. Vous devez saisir cette grande chance, parce qu’on est fier de vous dire qu’il y a des milliers d’africains qui sont Premiers ministres, ambassadeurs, médecins, … qui ont bénéficié de cette formation et qui la rende à leurs pays d’origine », reconnait-il.

Terminons par dire que les Africains doivent s’entraider. Et ce, d’autant plus que le Maroc n’est pas un pays riche, mais il sait partager avec d’autres pays africains, en offrant à la jeunesse une éducation de qualité. Ceci, parce que la base de tout développement, c’est l’éducation. Et quand on peut offrir quelque chose dans ce sens, on le fait avec honneur et un grand plaisir.

(Jean-Marie Nkambua)