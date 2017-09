Forum sur la paix au Kasaï : La Commission préparatoire à l’œuvre pour 48 heures

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Début ce mercredi à Kananga des travaux de la commission préparatoire du forum sur la paix, la réconciliation et le développement dans l’espace kasaien. La première réunion a été présidée par le vice-ministre de l’intérieur et sécurité, Basile Olongo en présence de plusieurs personnalités. Parmi celles-ci, la présence remarquable des gouverneurs du grand Kasaï :

Les délégués de la présidence de la République, de la primature et de différents ministères concernés (intérieur, affaires coutumières, droits humains, santé, justice, décentralisation, affaires sociales, relations avec le parlement…) sont déjà pour la plupart à Kananga, depuis mardi soir. D’autres pourront rejoindre le chef-lieu du Kasaï central ce jeudi.

Dans l’avant-midi du mercredi, le modérateur de la commission préparatoire, Basile Oongo avec le concours des participants, suivant les instructions du vice premier Ministre et Ministre de l’intérieur Ramazani Shadary, a mis sur pieds les différentes commissions ainsi que leurs animateurs. La durée des travaux préparatoires est de 48 heures.

Cinq ateliers sont prévus pour l’ensemble des travaux du forum de Kananga qui sera officiellement lancé ce vendredi 15 et clôturé le dimanche 17 septembre 2017 par des recommandations et un rite de réconciliation ainsi qu’une soirée culturelle à la mutuashi, signale notre source sur place.

( Simon kabamba)

