Forum national annuel des coordinateurs 2017: Les cadres de l’enseignement salutiste au coude à coude pour la compétitivité

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Secrétaire en chef assistant de l’Armée du salut/RDC, colonel Ambroise Zola a prononcé le mot de clôture du Forum national annuel des coordinateurs 2017, Fonac. Ces assises se sont tenues au centre d’accueil de Kasangulu, du 16 au 19 courant, sous le thème : « semons les graines du changement ». Le forum a consisté en des échanges d’expériences et des innovations et aussi à prendre des résolutions courageuses pour le bien de l’enseignement salutiste. Dans son adresse, en effet, le major coordinateur national, Jabhron Kibenga S’Ebo a, de prime abord, exprimé la reconnaissance des organisateurs envers les autorités de l’église. « Mes remerciements au chef de Territoire de l’Armée du Salut, Représentant légal, le colonel Lucien Lamartinière qui a bien accepté la tenue de ce forum et pour son attention soutenue pour la cause de l’éducation et l’instruction de nos enfants ainsi que de notre jeunesse », a-t-il relevé. Et de rappeler la finalité de ces assises en des termes clairs : « redynamiser et rendre efficaces les prestations des parties prenantes par l’échange d’expériences, l’uniformisation des stratégies, des mécanismes et des outils du travail, en vue d’une bonne organisation et gestion des bureaux de notre secteur éducatif », a-t-il insisté.

Qui des participants

Les participants sont venus de différentes catégories socioprofessionnelles : les coordinateurs et les sous-coordinateurs provinciaux, les conseillers résidents, les conseillers d’enseignement, les cadres des bureaux gestionnaires et des chefs d’établissements. « Votre présence dans ce cadre est une mention forte de l’appui et l’accompagnement que vous nous témoignez à l’instar de la noble tâche commune qu’est l’éducation de la jeunesse », a relevé le major coordinateur national.

La vision basée sur les 5E a été rappelée aux participants : Enseignements de qualité, dispensés par les Enseignants de qualité, en faveur des Enseignés de qualité, qui bénéficient des Equipements de qualité, en vue des Evaluations de qualité. « Pour y parvenir, nous avons à matérialiser la DOT (discipline, ordre et transparence), prônée par le chef de Territoire », a encouragé le coordinateur national. Outre ce dernier, les assises du Fonac ont été honorées d’une forte présence, dont le coordinateur urbain Lambert Kankala ; le coordinateur provincial Emmanuel Lundu Ndosimao ; le directeur des services pédagogiques, DSP et expert en formation, Rigobert Matondo ; la Conseillère des écoles salutistes, COES, Cécile Makambu.

Pour les enseignants venus de Kinshasa : Georges Lumpina, préfet du Collège John Mabuidi ; le préfet Lamer de l’Institut technique commercial, ITC Ntolani ; Mme Hortense Samba, préfet de l’Institut Bakidi de Matete, et le directeur de l’école primaire Mpese, sise quartier IV /N’Djili. Pour leur part, les gestionnaires d’écoles : Guillaume NLandu, préfet de l’Institut Kavwaya, Christian Luzolo, préfet des études de l’Institut Lutumba de Kimpese, Mme Mafuta, directrice de l’école primaire Mantwila de Kimpese.

« Pour semer, il faut: la disponibilité, la volonté et la vision »

Les coordinations salutistes travaillent de manière harmonisée, pour favoriser le renouvellement pédagogique et l’amélioration des compétences des enseignants. Le Forum national des Coordinateurs des écoles conventionnées salutistes se tient une fois l’an, et constitue un atout de base pour lire, analyser et planifier le travail de manière concrète. La coordination nationale le respecte et vise, pour 2017, à semer des graines de changement que chaque leader salutiste fera germer librement dans sa pratique.

De l’Objectif général : redynamiser et rendre efficace les prestations des Coordinations par l’échange d’expérience et l’uniformisation des stratégies, mécanismes et outils de travail en

faveur d’une bonne organisation et gestion des Coordinations et des écoles salutistes.

Des Objectifs spécifiques

Faire le bilan de l’année scolaire 2016-2017 à la lumière de l’évaluation de ses

Activités ; renforcer les capacités des parties prenantes sur la gestion des coordinations et des écoles, la gestion axée sur les résultats et l’approche à résultat rapide; ainsi que sur le leadership agissant; planifier les activités financières, pédagogiques, administratives et religieuses; partager les résultats de cette 1ère année scolaire avec l’ensemble des parties prenantes, prendre en compte leurs remarques et partager les difficultés rencontrées pour l’amélioration de la mise en œuvre de notre vision; intérioriser et planifier la vision de la DOT et celle des 5 E par des actions concrètes; déterminer les Stratégies sur les financements des bureaux et de l’enseignement salutiste; déterminer les stratégies d’ouvrir les écoles vers les entités étatiques…

Les participants ont exprimé leur gratitude envers les organisateurs, et réitéré leur credo d’œuvrer d’arrache-pied pour le rayonnement de l’enseignement salutiste.

(Payne)