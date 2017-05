Formation sur le coaching: Corneille Nangaa conseille aux femmes d’adhérer dans les partis politiques

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), M. Corneille Nangaa a participé le vendredi 05 mai 2017 à l’Hôtel Béatrice à Kinshasa à la cérémonie de clôture de la formation sur le coaching des Femmes Leaders politiques organisée par CAFCO avec l’appui de l’ONU Femmes. C’était en présence de Marie-Louise Mwabge et Modeste Bahati, respectivement ministre du Genre et famille et ministre d’Etat à l’Economie et de la représentante de l’ONU Femmes en République Démocratique du Congo, Mme Awa Ndiaye Seck.

Le Président de la CENI a remercié les organisateurs d’avoir associé la Centrale électorale à cette cérémonie qui, vu son importance particulière restera dans les annales de l’histoire de la RDC. C’est un coaching qui n’aura de l’impact le jour où on va dénombrer tout au moins 150, 200 voire 250 femmes au sein du Parlement congolais. Mais, il y a un prix à payer pour y parvenir : un travail inlassable qui devrait s’appuyer sur le réalisme, a souligné Corneille Nangaa. Cela peut se concrétiser dans le courage que la femme va apprivoiser pour adhérer à un Parti politique et défendre un idéal ou encore militer dans de divers combats de défenses des droits de femmes et de la promotion de l’entreprenariat.

En ce qui concerne les élections, la femme, future candidate mieux candidate potentielle doit se laisser guider par des principes directeurs à même de l’aider à être efficace pour se faire élire. Ce n’est pas évident car cela exige la prise en considération des stratégies appropriées quant à ce.

Corneille Nangaa a expliqué clairement que les femmes avaient intérêt à s’intégrer dans des partis politiques, car se présenter aux élections comme candidate indépendante dans le système électoral en vigueur dans notre pays ne donne pas beaucoup de chances à la candidate ou au candidat qui évolue en électron libre. La femme doit se battre déjà pour figurer sur les listes électorales. Ceci est une nécessité surtout dans les circonscriptions à plus d’un siège à plus d’un siège, a renchéri le Président de la CENI.

Le Président de la CENI a conseillé aux femmes à ‘habituer à intégrer la cartographie électorale et la sociologie de l’électorat dans leurs stratégies. On ne va pas n’importe où, chez n’importe qui moins encore n’importe comment. Il a confirmé aux femmes lauréates qu’il va demeurer accessible dans le cadre des échanges enrichissants et une collaboration indéfectible.

Soulignons que le Rapporteur de la CENI, M. Jean-Pierre Kalamba, a lancé le vendredi 05 mai 2017 à Isiro les opérations de l’identification et de l’enrôlement des électeurs dans la province du Haut Uele.

Arrivé à Isiro la veille et après la grande mobilisation de la population, Jean-Pierre Kalamba a donné le coup d’envoi de l’opération dans le centre d’inscription implanté à l’Ep Nour, une école conventionnée islamique située dans la commune de Mendambo au centre de la ville d’Isiro. C’était en présence des autorités provinciales dont le Vice-gouverneur Prosper Mangboukele qui, du reste, a été le premier à se faire enrôler et à obtenir la nouvelle carte d’électeur.

