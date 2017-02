Football : Des fins de carrière précoce pour cause de chocs et sans aucune garantie

*Pour les footballeurs de haut niveau Chaque match peut être le tout dernier

La vie de footballeur avoisine des rêves irréalisables aux yeux de plusieurs supporters. Cependant pour une blessure, une maladie atteinte pendant la pratique du football peut faire de ces stars des malheureux aux fins cauchemardesques. Un retour difficile ou une fin de carrière involontaire occasionnée par un choc en cours de match, trouble énormément la vie du footballeur. Et ce, tant sur le plan physique, psychologique que social.

Apres avoir contracté un choc durant un match de football, le joueur devrait en principe très vite se relever pour combiner la rééducation à son traitement purement clinique. Mais pour que ce dernier puisse être sur de son éventuel retour sur le terrain, il lui faut l’accord de son médecin et l’observation positive de son entraineur. Ce, pour qu’il puisse être sûr de l’évolution de sa guérison. Mais pour bien des footballeurs, la situation a vite tourné au vinaigre pour un choc qui n’en finit pas. Soit encore, une blessure qui fait perdre l’athlète son poste de titulaire à cause d’un traumatisme des membres ou des muscles. En fait, un corps qui a été naturellement au service de très grandes performances sportives, une fois remis en cause, il commence à se déliter très vite et devient énormément encombrant pour le joueur.

Par ailleurs, l’athlète peut souffrir d’une crise d’identité qui le rendrait très anxieux et souffrant fréquemment de dépression. Cette attitude est totalement une perte de repères. Pour des problèmes organiques de santé, l’athlète risque d’être atteint des problèmes psychologiques. Son absence sur les terrains l’éloigne de la toute-puissance que lui confèrent les supporters. L’implication immédiate d’une crise identitaire est inévitable pour le footballeur. Le train de vie de ce dernier devrait absolument changer, mais faudrait-il encore que ce dernier y pense. Car, sans aucune assurance médicale pour une blessure qui lui a été fatale au point de mettre fin à une carrière de rêve, le footballeur peut rencontrer une crise financière sérieuse.

Il faut noter que les footballeurs de haut niveau ne souhaitent pas de retraite. Pourtant, c’est inévitable parce qu’à un certain niveau, le corps exige d’être exempté des sports de haut niveau. Bien que pour le cas précis, le footballeur est exposé à une retraite surprise pour cas de blessure qui le mettrait hors pelouse sans sa volonté. Ce qui l’expose aux traumatismes vif et douloureux qui risque de durer plus longtemps et affecter la psychologie de l’athlète.

(Hana kel)