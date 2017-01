Football amical: RCK tombe devant le FC Renaissance Aiglon Cara de Brazzaville

Le Racing Club de Kinshasa (RCK) est tombé armes à la main devant le FC Renaissance Aiglon Cara de Brazzaville. La rencontre a eu lieu hier mercredi au stade Tata Raphaël de la Kethulle et s’est soldée par un score de 0-2, en faveur de Renaissance Aiglon Cara de Brazzaville. Match pourtant équilibré en première période, car les deux formations n’ont pu se départager. Les deux équipes se sont prises à la culotte avec une disposition tactique, technique mise par les deux formations. Ricky Makengele pour RCK et Raoul Mutufuila pour le FC Renaissance Aiglon Cara de Brazzaville, sont là les deux anciens joueurs de l’AS V. Club de Kinshasa.

La rencontre a basculé en deuxième période avec la main involontaire du latéral droit de RCK, Roly Mbemba Keva dans la surface de réparation entrainant un coup de pied de réparation imparablement exécuté par Kolonji Dharles à la 73ème minute. Le deuxième but est arrivé dans les toutes dernières minutes, soit à la 87ème minute sur une balle mise en profondeur par le milieu du FC Renaissance Aiglon Cara de Brazzaville. Il s’agit là du joueur Mbangou Espoir qui s’infiltre entre deux défenseurs et glisse le ballon hors du porté du gardien Tambidila Kuku de RCK. C’était là le 2ème but des Aiglons Cara « Bana Nzambe » de Brazzaville.

Le Coach Ricky Makengele explique la défaite de son équipe par manque de compétions : « ça fait longtemps que nous avons joué. Il est tout à fait normal que nous puissions perdre ce match. Nous avons tenu en première période, mais céder en deuxième. Nous serons prêts dans une semaine pour la reprise de la LINAFOOT ».

Le programme du FC Renaissance Aiglon Cara de Brazzaville à Kinshasa

Le FC Renaissance Aiglons Cara, qui est engagé en compétitions continentales, poursuivra sa préparation ce vendredi 13 janvier au stade Tata Raphaël de la Kethulle contre les « Requins Bleus » de Shark XI FC. Dimanche 15 janvier 2017, il sera face au FC Renaissance du Congo et le mardi 17 janvier 2017, les Aiglons termineront leur préparation contre le grand AS V. Club de Kinshasa qui l’avait invité à Kinshasa.

(Gaby Mass)