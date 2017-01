Football amical: L’AS V.Club face à Cara de Brazzaville le 17 janvier

L’Association Sportive V. Club accueillera, en match amical, Club Athlétic Renaissance Aiglons (CARA de Brazzaville), le mardi 17 janvier au stade Tata Raphaël de la Kethulle. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la préparation des préliminaires de la 21ème Ligue des champions de la Confédération Africaine de Football (CAF) et de la reprise de la phase retour de la 22ème Championnat de la Ligue national de football (LINAFOOT). Dans ce même cadre, l’AS V. Club de Kinshasa sera face à Royal Léopards du Swaziland. Le match-aller aura lieu entre le 10 et le 12 février 2017 à Mbabane et la manche retour se disputera elle aussi entre le 17 et le 19 février à Kinshasa. Toujours dans le cadre de la préparation, l’AS V. Club avait battu, mardi 10 janvier, le FC Dijack de l’EPFKIN par un score de 3-0 au stade Tata Raphaël. Les buts des « bana mbongo » étaient marqués par Taddy Agiti Etekiama (doublé aux 12ème et 27ème) et Yazid Atouba Emane à la 73ème minute. Dans le même cadre, V. Club avait fait un match nul (2-2) vendredi 6 janvier dernier face à l’AC Ujana, club évoluant à l’EPFKIN. Les buteurs lors de cette rencontre sont Ikanga Mayimona et Taddy Agiti Etekiama. Les buteurs des Académiciens n’ont pas été révélés par la source, mais ils égalisaient à chaque fois.

(Altesse B. Makambo)