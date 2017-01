Football Amical: L’AS V. Club en amical contre l’AC Rangers

L’AS V.Club, Vice-Championne de la 21ème édition du Championnat de la Ligue Nationale de football (LINAFOOT) et leader de la zone Ouest avec 36 points en 15 sorties, mais aussi l’un des représentants de la RDC à la 21ème Ligue des Champions de la CAF, joue en amical ce vendredi 27 janvier 2017 dans la matinée à 9h00’ contre l’AC Rangers (48 points en 21 sorties). Ce dernier est deuxième au classement de la 100ème édition du championnat de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN).

Un match, parmi lesquels les Dauphins Noirs de Kinshasa multiplient pour sa préparation à une éventuelle reprise de la suite de la phase retour du championnat et surtout à son match des préliminaires de la 21ème Ligue des Champions de la CAF prévu le week-end du 10, 11 et 12 février 2017 contre Royal Léopards du Swaziland.

Il est certainement le dernier à Kinshasa, d’après certaines indiscrétions, car l’équipe chère au Général Major Amisi Kumba Tangu Four doit s’envoler au pays de Nelson Mandela pour un stage bloqué de quelques jours et éventuellement livrer un ou deux autres rencontres si possible. Bonne chance aux Dauphins Noirs.

(Gaby Mass)