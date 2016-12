Football à Tshikapa: AC Dibumba vise la Linafoot

Quarante-huit heures avant le match RDC-Burundi, l’on a surpris M. Guy Mafuta, opérateur sportif et tuteur responsable de l’équipe AC Dibumba, évoluant à Tshikapa dans le Kasaï.

Profitant de l’occasion, ce dernier avait lancé un message de soutien et d’accompagnement pour l’équipe nationale. Il a aimé comme tout congolais, que les Léopards remportent le match afin que le pays aille de l’avant.

Quant à la santé et l’ambition de son équipe AC Dibumba, il rétorque que quand on arrive à Tshikapa, tous les jeunes portent des tee shirt où il est écrit objectif Linafoot, promesse à tenir.

Et M. Guy Mafuta d’ajouter : « Ça veut dire que cette année, nous voulons que AC Dibumba joue la Linafoot. Pour ce faire, nous avons opéré un recrutement assez sérieux. Il y a des jeunes qui sont venus de Kinshasa, de Kinkwit et de l’Equateur qui jouent aujourd’hui dans AC Dibumba. L’équipe tourne bien et là, nous sommes en train de voyager pour Tshikapa avec l’international Robert Kidiaba pour apporter un message d’encouragement à cette jeune équipe. Nous voulons être compté après-demain parmi les grands dans l’histoire du football congolais ».

A la question de savoir qu’est-ce qu’il apporte de plus dans la gestion pour rivaliser avec les autres grands ? M. Mafuta a répondu que depuis deux saisons, Dibumba est parmi les grandes formations. Les autres savent que quand ils croisent Dibumba, il faut très bien se préparer. Et d’ajouter : « Nous avons un très bon entraineur qui suit de près et qui s’occupe de la santé des joueurs. J’ai compris que les joueurs, ce n’est pas seulement le terrain, c’est aussi la vie privée. Comment ils vivent, mangent et dorment. Nous avons une très bonne équipe des médecins qui s’occupe de la santé de ces joueurs et ils sont au point. Le moral est bon pour qu’on remporte le titre de l’entente ».

(Antoine Bolia)