Fonds de contrepartie Congo-Japon, Kongo central : le projet de réhabilitation des pistes rurales de Luozi inauguré

Ce samedi 27 octobre 2018, l’ambassadeur du Japon Rd Congo, M. Hiroshi Karube a participé à la cérémonie d’inauguration du projet de réhabilitation des pistes rurales de la cité de Luozi, secteur de Mbanza Ngoyo, dans le Kongo central. Un projet financé par les Fonds de contrepartie Congo-Japon. L’événement a eu lieu en présence du Gouverneur a.i de la province du Kongo central M. Atou Matubuana.

Dans son mot de circonstance, M. Hiroshi Karube a indiqué que ce projet consiste à contribuer au développement socio-économique de la région, en améliorant la circulation routière et le transport des produits agricoles à travers la réhabilitation des pistes rurales et du pont. De surcroît, l’amélioration de l’accès à cette région où se cultivent le palmier à huile, le riz et le maïs,… mènera au développement économique par l’augmentation des revenus des agriculteurs, a-t-il martelé.

Rappelant que l’un des objectifs principaux de la politique de la coopération japonaise pour le développement de la Rdc est l’aménagement d’infrastructures économiques telles que les infrastructures de transport, M. Karube a saisi cette opportunité pour exprimer toute sa gratitude au Ministère congolais du Plan pour la gestion et l’utilisation appropriées des fonds de contrepartie Congo-Japon ayant permis l’utilisation dudit projet.

Pour clore son propos, l’ambassadeur du Japon a émis le vœu que ce projet devienne non seulement une route qui lie la Rdc et le Japon, mais aussi un pont d’amitié entre les deux pays.

Deux jours avant Luozi, l’ambassadeur japonais avait procédé à l’inauguration du projet d’extension et d’équipement du Complexe scolaire Eureka, dans la commune de la N’Sele. Ce, à hauteur de 90.651 $ Us, dans le cadre du don non-remboursable du Japon aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Ici, il s’agit de l’extension dudit complexe et équipements pour la formation en Mécanique et en Electricité.

Emmanuel Badibanga

