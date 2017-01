Florent Ibenge : « Le match contre la Côte d’Ivoire sera abordé différemment par la RDC »

Les Léopards de la RDC affrontent aujourd’hui vendredi 20 janvier, les Eléphants de la Côte d’Ivoire au stade d’Oyem à 17 heures. Match comptant pour la deuxième journée de la phase des groupes (C) de la 31ème Coupe d’Afrique des Nations (Can/Gabon 2017). Après avoir honoré la mémoire des héros nationaux, P.E Lumumba et Mzee Kabila, par la victoire face au Maroc (1-0), les fauves congolais pourront encore surprendre aujourd’hui. Face aux Eléphants, adversaire de taille des Léopards, tout porte à croire que le choc sera grand. Le sélectionneur principal, Florent Ibenge l’a reconnu : « Il ne faut pas compter sur le nul de la Côte d’Ivoire lors de son premier match face au Togo. C’est la seule équipe qui peut faire un nul contre la France. Tout sera difficile ».

Au cours de la conférence de presse d’avant match tenue hier jeudi, Florent Ibenge a affirmé que le match contre la Côte d’Ivoire sera abordé différemment par la RDC. Il n’a pas oublié de faire allusion à la rencontre contre les Lions de l’Atlas du Maroc, battus 0-1 le lundi 16 janvier, malgré une possession de balle supérieure.

Le technicien congolais a détaillé la disposition tactique en 4-3-3 des Eléphants ivoiriens : « Ils possèdent trois attaquants puissants qu’il faudra neutraliser. Nous n’allons pas pleurer pour les joueurs absents à cette rencontre, simplement parce que les dispositions sont prises pour que des éléments valides puissent opérer à leurs postes de prédilection ».

Effectivement, à voir le travail en préparation, l’habituel latéral droit Isama Mpeko pourrait passer dans le couloir extérieur gauche où sont forfaits Joyce Lomalisa, pour cumul de cartons contre les Marocains, et Fabrice Nsakala, victime de contracture à l’une des jambes au cours de la même partie. Jordan Ikoko devra normalement officier comme latéral droit.

Au cours du briefing au terrain d’Akouakam, Jean-Florent Ibenge a annoncé que Fabrice Nsakala effectuera quelques légers pas de course ce jeudi, mais pas Gabriel Zakuani, lui aussi blessé lundi, sur lesquels il ne pourra peut-être compter que contre les Eperviers du Togo, le mardi 24 janvier lors de la 3ème et dernière journée du groupe C, à Port-Gentil.

Un duel de deux gardiens du TP Mazembe

Ce match sera riche en couleurs. Si l’on peut compter sur l’expérience de certains joueurs, il ne faut pas aussi oublier le savoir-faire des deux gardiens de ces deux sélections. Tous, sociétaires d’un seul club, le Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi en RDC. Il s’agit de Sylvain Gbohou pour la Côte d’Ivoire et Matampi Vumi Ley pour la RDC. Peut-être une occasion pour le futur entraineur de TP Mazembe d’avoir une image et faire le choix de celui qui restera titulaire dans les perches du club. Matampi, champion du CHAN 2016 et très fort en plonge et en penalty, n’a rien à prouver. Florent Ibenge lui fait confiance et tous ses coéquipiers comptent sur lui. Sylvain Gbohou, grand de taille et titulaire dans plusieurs matchs avec Mazembe, a reçu la confiance de son entraineur Michel Dussuyer pour sauver l’honneur de la Côte d’Ivoire.

Une finale ou une revanche

Signalons que lors des éliminatoires de la CAN/Guinée Equatoriale 2015, les deux équipes se sont fortement mesurées, en aller 2-1 en faveur des ivoiriens à Kinshasa et au retour 4-3 en faveur des Congolais à Yamoussoukro. Malheureusement lors de la compétition, soit en demi-finale CAN/Guinée Equatoriale, les Ivoiriens ont pris le dessus des Congolais en les battant par 2-1. Cette année, les choses ne seront peut-être pas les mêmes. Il est vrai que le football peut avoir trois résultats (le nul, la victoire et la défaite), mais pour les Léopards, c’est la victoire qui importe. « Faites confiance à mes 23 joueurs et vous verrez le résultat. J’ai l’ambition d’emmener l’équipe le plus loin que possible et je le ferai. Faites nous confiance », rassure Florent Ibenge.

(Altesse Bernetel Makambo)