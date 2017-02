Florent Ibenge achève sa mission de supervision en Gambie

*V. Club quitte Kinshasa le 6 mars pour la préparation à Dakar

Après avoir effectué le déplacement de Banjul en Gambie pour superviser l’équipe de Gambia Port Authority, prochain adversaire de l’AS V. Club de Kinshasa à la Ligue des Champions de la CAF, le coach Florent Ibenge s’est envolé en Belgique pour quelques jours. Il pourra regagner Kinshasa le samedi 4 mars, jour du dernier match de la phase des groupes pour l’AS V. Club au championnat de la LINAFOOT face au Racong Club de Kinshasa.

Quant à son adversaire aux 16ème de finale de la Ligue des Champions de la CAF, Florent Ibenge reste optimiste et pense que seule une bonne préparation pourra permettre à son équipe de l’emporter.

De noter que cette rencontre aura lieu le week-end du 10,11 et 12 mars et la CAF n’a pas encore communiqué la date et l’heure fixe.

Pour Ibenge coaché, juste après la rencontre du samedi 4 mars, l’équipe quittera Kinshasa le lundi 6 mars pour Dakar au Sénégal où elle restera pendant deux jours avant de s’installer à Banjul, capitale de la Gambie afin de s’acclimater en attendant ce match-aller face à cette formation, tombeur des ivoiriens du Séwé Sports de San Pedro.

(Altesse B. Makambo)