Financé par l’Union Européenne: Le tronçon de la RN°1 compris entre Batshamba-Pont Loange inauguré

Cet axe ultra prioritaire d’environ 3000 km, relie l’Ouest de la RDC, à la cote de Banana, au sud-est, à Kasumbalesa, au niveau de la frontière zambienne. En plus, la RN1 traverse neuf des vingt-six provinces que compte la RDC, avec un trafic des 9/10 de toutes les ressources économiques et près de 4/5 de la population. Elle revêt ainsi un caractère socio-économique important. D’où le souci de l’UE d’accompagner les autorités congolaises et des autres bailleurs afin de faciliter les échanges, l’accès aux services de base et le déplacement des personnes et des biens. Aujourd’hui, une voiture, communément appelée Ketch, partie du Kongo central arrive facilement aux portes du Kasaï. C’est un sujet de joie pour la RDC et l’UE ! Batshamba, 31 octobre 2018

A Batshamba a été inauguré, le 30 octobre dernier, le tronçon de la Route nationale N°1 qui débouche sur le Pont Loange sur une longueur de 104 kilomètres. C’était en présence du ministre d’Etat et ministre du Travail, le ministre des Infrastructures, travaux publics et reconstruction; le Directeur d’Arab Contractor, le Représentant de la Banque africaine de développement (BAD), … Dans son discours, l’ambassadeur Bart Ouvry, chef de Délégation de l’Union européenne en Rdc, citant quelques phrases de la grande écrivaine britannique Virginia Woolf, a indiqué que la RN1 est en ce moment réhabilité depuis Matadi et atteindra bientôt les Kasaï, une partie importante de ces travaux a été financé sur des dons de l’Union européenne. « Nous contribuons ainsi au rétablissement du réseau routier national, au renforcement de l’unité physique du pays, à la relance économique de la RDC ainsi qu’à l’intégration régionale en Afrique. Ensemble, nous sommes plus forts », a indiqué l’Ambassadeur, avant de démontrer la valeur de la RN1 financée par l’UE plus d’une décennie.

Soulignons qu’à ce jour, une route revêtue de 104 Km a été reconstruite ainsi qu’un pont mixte de 34 m jetée sur la rivière Lubwe. Au démarrage du projet, le tracé de la RN1 n’était pas matérialisé, il existait plusieurs tracés créés par les conducteurs selon la praticabilité du chemin (Vous vous souvenez certainement de fameux tronçon dénommé “Mille routes”). Pour éviter ce phénomène, la réhabilitation de la RN1 a permis d’avoir le tracé officiel.

À l’époque, 2 jours étaient nécessaires à des véhicules 4×4 (et plusieurs jours pour des camions) pour relier Batshamba au pont Loange. Aujourd’hui, ce trajet est parcouru en une heure. Le temps de parcours et le confort ont été sensiblement améliorés. Cette route a permis l’augmentation et la rapidité des échanges, ainsi que l’usage des moyens variés: marches à pied sur les accotements, vélo, moto voitures taxis et camions et remorques

Prendre des précautions en matière de sécurité des usagers

Si la route offre bien d’avantages, il y a tout de même des précautions à prendre surtout en matière de sécurité pour les usagers. Cet ouvrage, réalisé dans un milieu sablonneux et dans une région où les orages sont particulièrement violents, est très vulnérable à l’action érosive. De ce fait, il a fallu assurer la stabilisation des talus par la végétalisation et les descentes d’eau, les bordures et des fossés longitudinaux. Pour sauvegarder cet ouvrage et les bienfaits qu’il procure, son milieu et les activités humaines nécessitent de mettre rapidement en place un accompagnement socio – environnemental et des mesures de sécurité, tel que prévu dans la Convention de financement.

La sécurité routière constitue un autre souci majeur: Les véhicules qui dépassaient difficilement les 20 km/h traversent les agglomérations actuellement à plus de 100km/h, constituant un danger pour les riverains et le bétail; Le chargement excessif des camions accélère la fatigue de la route et expose au renversement.

Pour assurer la longévité de cet ouvrage, des mesures de sécurité sont nécessaires à savoir : Installation des dispositifs de réduction de la vitesse et des points de contrôle de charge; Sensibilisation des usagers et riverains à la signalisation, au code de la route et aux pratiques de maintien de la route; Formation à l’entretien routier.

