Financé par la Banque mondiale: Le projet de développement des pôles de croissance ouest en revue à mi-parcours du 15 au 26 mai 2017

La mission de revue à mi-parcours du Projet de Développement des Pôles de Croissance Ouest (PDPC), un projet financé par la Banque mondiale, se déroulera du 15 au 26 mai 2017, indique un communiqué en notre possession. L’objectif de cette mission est de procéder à une évaluation rigoureuse de la mise en œuvre du projet, en vue de proposer des mesures correctives nécessaires à l’atteinte de ses objectifs.

Soulignons qu’au cours de cette mission, qui se déroulera à Kinshasa et Matadi, toutes les parties prenantes et intervenants au projet seront consultés. Ainsi, le programme prévoit des audiences avec les autorités politico-administratives, des séances de travail avec toutes les structures impliquées dans la mise en œuvre du projet, des rencontres avec le monde des affaires et de la société civile ainsi que des visites de sites où s’effectuent des activités.

Du 18 au 21 mai, la délégation effectuera un séjour au Kongo Central, afin d’échanger avec certaines parties prenantes et visiter des structures appuyées ou susceptibles d’interagir avec le projet. La mission rencontrera également des opérateurs économiques, la société civile et des confessions religieuses.

Dans cette province, le PDPC finance le développement des chaînes de valeur agricoles dans les filières de manioc, riz et huile de palme à Tshela, Lukula, Boma, Kimpese, Mbanza-Ngungu et Inkisi. Afin de s’assurer de la qualité du matériel végétatif, le projet appuie la production des semences de base par l’Institut National pour l’Etude et la Recherche Agronomique (INERA) avec certification du Service National des Semences (SENASEM). Ces semences et boutures sont ensuite multipliées par des opérateurs semenciers avant leur mise à disposition à 50.000 ménages, structurées en coopératives. Pour appuyer la transformation des produits agricoles, il est prévu de construire trois usines de transformation de ces produits à Tshela, Lukula et Kimpese, lesquelles seront reliées des centres de production et centres de consommation ou de transformation, par un réseau de 542 kilomètres des pistes rurales en cours de réhabilitation.

Pour la Zone Economique Spéciale de Maluku, il sera procédé à l’aménagement d’un espace garantissant une activité industrielle dans des conditions dénuée de toute tracasserie et jouissant des conditions optimales en termes de textes et d’infrastructures. Toujours dans le secteur de promotion des investissements, le projet appuie l’Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) dans la réalisation des réformes devant conduire à l’amélioration du climat des affaires en RDC.

Toutes ces activités feront l’objet d’une évaluation rigoureuse et un aide-mémoire contenant les principales conclusions et recommandations sera transmis au Gouvernement de la RDC à la fin de la mission.

Soulignons que le Projet de Développement des Pôles de croissance Ouest (PDPC) coordonné par Alain Lungungu, et doté d’un financement de Usd 110 millions, a pour objectif d’augmenter la productivité et l’emploi dans les chaines de valeur des filières sélectionnées dans les zones cibles. Il est doté de quatre composantes dont, le développement des chaines de valeur agricole dans le Kongo-Central (1), la Zone économique spéciale de Maluku (ZES 2), le Développement proactif des affaires (3) et la Coordination, contrôle, communication et évaluation des impacts (4).

(JMNK)