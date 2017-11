Finale retour de la Coupe de la Confédération: Mazembe depuis hier à Pretoria en Afrique du Sud

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les « BandiangwenaBaseka », dit les Corbeaux de Lubumbashi, se sont envolés hier à Pretoria en Afrique du Sud. Les Noir Blanc de Lubumbashi vont y jouer la finale retour de la 14ème Coupe de la Confédération dont ils sont les détenteurs.

Le match se joue samedi 25 novembre 2017 à 19h15’, heure de Kinshasa au Lucas Moripe Stadium de Pretoria, capitale sud-africaine. Le champion de la RDC a quitté Kinshasa, hier jeudi 23 novembre 2017,question prendre déjà la température

Un match très difficile pour les Corbeaux lushois, mais l’impossible n’est pas Mazembe, dit-on. Les Corbeaux avaient battu l’équipe à l’aller il y a une semaine, son adversaire de Super Sport United par 2-1. Aucun n’a dit que le but encaissé à Kamalondo pèse très lourd pour les Corbeaux, mais l’on est sûr et certain qu’ils sont capables de marquer à Pretoria ce dimanche et compliquer ainsi la tâche aux locaux.

(Gaby Mass)