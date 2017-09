FIFA: Jean Florent Ibenge à Zurich en Suisse pour l’IFAB

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Jean Florent Ibenge se trouve actuellement en Zurich en Suisse, parmi les crèmes du football mondial chargé de réfléchir sur la modification des 17 lois de jeu appelé : International Football Association Board (IFAB). C’est un panel réduit de spécialistes ayant pour objectif de débattre et de trancher au sujet des propositions de modification des lois du jeu.

Actuellement, le séminaire se tient à Zurich en Suisse, au siège de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) . La République Démocratique du Congo est présente et honorée avec la présence du sélectionneur national des Léopards , Jean Florent Ibenge Ikwage qui prend part à ces assises aux côtés du célèbre arbitre Pierluigi Colina, de l’ancien meneur de jeu sénégalais Khalilou Fadiga , de l’Ex attaquant vedette néerlandais Marco Van Basten , de l’ancien milieu offensif croate Zvonimir Boban, et bien d’autres… pour réfléchir sur les possibilités de modifier certaines lois du jeu.

(Gaby Mass )

