Fête nationale espagnole: Pablo Montesino-Espartero promet d’œuvrer pour le rapprochement de l’Espagne et de la Rdc

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

« Personne ne doute du rôle stratégique de la République Démocratique du Congo et la République du Congo dans ce contexte. Pour ma part, je suis engagé à travailler pour le rapprochement de l’Espagne et de la RDC, ainsi que de la RC », a indiqué M. Pablo Montesino-Espartero, Ambassadeur d’Espagne en Rd Congo, le 12 octobre 2017 à Kinshasa, à l’occasion de la célébration de la fête nationale espagnole. Et de renchérir que nos pays ont devant eux un chemin à parcourir ensemble ou l’on peut trouver un potentiel important en bénéfice mutuel.

Dans un discours devant les invités triés à la volée, l’Ambassadeur Pablo Montesino-Espartero a souhaité la plus cordiale bienvenue à tous à la Fête Nationale d’Espagne, car c’est la première fois que qu’il a l’honneur et la satisfaction de les accueillir dans sa résidence. « Mes remerciements à mes compatriotes espagnols d’être venus. Merci aux Congolais d’être venus, autant les autorités que les amis. Merci aux Ambassadeurs et aux membres du corps diplomatiques. Merci enfin à tous les Kinois parmi lesquels je me trouve avec plaisir depuis le mois d’août, et merci aussi à ceux qui se sont déplacés depuis Brazzaville que je sens tellement proche. Merci au personnel de l’ambassade qui m’a beaucoup aidé depuis mon arrivé », s’est-il empressé de dire.

Et de souligner que le moment est particulièrement important pour l’Espagne. A ce sujet, il a souligné l’importance que son gouvernement attache au respect de la Constitution et de l’Etat de droit et a insisté sur le fait que personne ne peut rester hors la loi et imposer aux autres sa volonté de manière « illégale ». S’adressant à ses compatriotes, il a précisé que nous resterons fermes en ce sens pour défendre l’État de droit et la légalité démocratique dans notre pays.

Il s’adressait ainsi à eux au sujet important pour son pays en ce moment en vue des évènements concernant une partie de l’Espagne spécialement chère à lui, puisqu’il né et qu’il a vécu une partie importante de sa vie à Barcelone. « Je voudrais souligner la volonté de mon gouvernement de respecter et faire respecter la Constitution et la loi en Espagne en tant qu’Etat démocratique et de droit. En Espagne, personne ne peut rester hors la loi. Je compte avoir l’appui de nos partenaires et des pays amis comme c’est le cas pour la RDC et la RC à ce sujet », dit-il.

L’Ambassadeur Pablo Montesino-Espartero a expliqué que l’Europe et l’Afrique ont devant elles des défis importants qu’elles ne peuvent affronter que si elles travaillent ensemble avec une coopération renforcée, et dans le contexte du respect mutuel. Et personne ne doute du rôle stratégique de la République Démocratique du Congo et la République du Congo dans ce contexte. « Pour ma part, je suis engagé à travailler pour le rapprochement de l’Espagne et de la RDC, ainsi que de la RC. Nos pays ont devant eux un chemin à parcourir ensemble ou l’on peut trouver un potentiel important en bénéfice mutuel. J’espère, à la fin de mes jours à Kinshasa, avoir la satisfaction d’avoir contribué dans cette direction et d’avoir favorisé l’amitié entre nos pays et leurs peuples », indique-t-il.

Il croit qu’il arrivera à transmettre à ses compatriotes juste une partie de la passion qu’il ressens pour cette région du monde au cœur de l’Afrique. Ses gens, le fleuve, ses arbres et ses forêts, sa musique, son histoire, enfin la lumière si spéciale de Kinshasa m’ont séduit d’une façon irrésistible, affirme-t-il.

(JMNK)