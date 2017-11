Festivités de fin d’année: Joseph Kapika initie des missions de surveillance des stocks et des prix

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Dans un communiqué publié hier à Kinshasa, dont la copie est parvenue au Journal L’Avenir, le ministre d’Etat, ministre de l’Economie nationale informe les opérateurs économiques, ainsi que les fonctionnaires et agents de l’Administration de l’Economie nationale, que sur décision du Gouvernement réuni en date du vendredi 17 novembre 2017, en Conseil des ministres présidé par le président de la République, tous les contrôles économiques sont suspendus jusqu’à nouvel ordre sur toute l’étendue du territoire national.

Toutefois, en vue de prévenir tout comportement de nature à créer la rareté des produits de première nécessité au risque d’entrainer une spéculation sur les prix en cette période de fêtes de fin d’année, des missions de surveillance des stocks et des prix pourront, à tout moment être lancées à l’initiative du ministre de l’Economie nationale dans ses attributions, en collaboration avec les organisations patronales (FEC, COPEMECO, FENAPEC, etc.) à qui il est demandé du reste, d’assurer une large diffusion de cette mesure auprès de leurs affiliés.

(JMNK)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.