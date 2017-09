Festival Toseka « Kinois », le triomphe !

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Grâce à cette initiative éducative et thérapeutique mise en place par Ados Ndombasi et Jean Claude Eale, les kinois terminent les vacances en beauté. Festival Toseka « l’affrontement kinois » a tenu ses promesses avec près de 12 milles festivaliers en deux jours au Théâtre de verdure du Mont Ngaliema. Les habitués de ce festival s’accordent à dire que cette édition est la meilleure de toutes les quatre précédentes.

Durant les deux jours de 100% humours kinois, le podium Toseka a été égayé par une trentaine d’humoristes connus et inconnus du public congolais. en lingala, les deux soirées ont tourné autour de deux figures emblématiques du théâtre populaire Saï-Saï Fiston et Lady Esobe qui ont dû coacher les jeunes humoristes Tintin et Mbizo, Kizubanata, Professeur Langila, Président des célibataires …. pour présenter des vannes consommées par le public surexcité.

Cependant, l’ambiance était au rendez-vous, le public venu de partout était très émus d’avoir pris par à ce grand évènement, selon l’avis d’un de participant au Festival Toseka 5ème édition.

La coupe à tous les comédiens kinois !

« Je suis vraiment satisfaite de cette 5ème édition du Festival Toseka. Je ne pouvais pas penser que ça allait être ainsi. J’ai rigolé à la folie. Esobe et Saï Saï étaient à la hauteur de nos attentes. Je me suis vraiment détendue et j’ai passé une excellente soirée », a déclaré une fan.

Pour Lady Esobe, hormis les problèmes techniques dus à l’encombrement du public qui ne cessait de marcher sur les installations électriques, l’ambiance était là. « La coupure de l’électricité n’a pas infecté l’ambiance qui nous a conduit jusqu’à la fin. Nous donnons rendez-vous pour l’année prochaine. Pour nous, la coupe n’était pas à décerner à un ou autre mais à tous les comédiens kinois qui se sont sacrifiés pour présenter des spectacles de haut niveau », a avoué Lady Esobe, co-parrain du Festival Toseka, « Affrotement kinois ».

Et de remercier, Ados Ndombasi pour son idée géniale de réunir les comédiens kinois autour de ce projet. « Nous savons que ce n’était pas facile. Nous lui encourageons de continuer, nous serons disponible pour la saison prochaine », s’est montré disponible.

La meilleure des éditions Toseka !

« Ce festival a été pour nous l’occasion pour nous de nous constituer en bloc pour affronter ceux qui prétendent mieux faire rire chez nous utilisant une autre langue. Nous avons montré que nous sommes des rois chez nous », ajouté à l’autre co-parrain, Fiston Saï-Saï.

Fan de Modero, Chris Atemvul, spécialiste en communication et marketing, a publié sur la page whatsapp Arts.cd Kulture, « la coupure d’électricité n’a pas écorné le succès de la meilleure des éditions Toseka. Fièrement kinois. Vendredi comme samedi, un vrai triomphe ».

Cap sur l’année prochaine où les organisateurs se proposaient de tenir deux éditions Toseka version nationale et internationale, mais, la crainte est que l’une dame les pions à l’autre.

(Onassis Mutombo)