Festival Toseka 2018 revient au format francophone !

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Se tiendra, se tiendra pas ? Pour la première fois de son histoire, le Festival international de l’humour de Kinshasa va se tenir au mois de décembre, et en un endroit i-nha-bi-tuel. Deux soirées durant, les 15 et 16 décembre 2018, la Halle de la Gombe va accueillir le Festival Toseka version francophone. Donc, pas de Toseka Affrontement Kinois en 2018.

Pour cette énième édition, les jeunes talents congolais côtoieront les grands noms de l’humour africain venus de la Cote d’ivoire, du Gabon, du Mali, du Rwanda, du Cameroun,… Après le carton plein de l’édition national (septembre2017) consacré aux humoristes locaux, le plus grand rendez-vous de l’humour en Afrique centrale revient sur son format du départ.

Son promoteur a affirmé dans un échange qu’il n’y a pas assez de moyens pour accompagner ce grand projet. Le choix de l’institut Français justifié par la logistique mais, doit-on rappeler, l’ambition de son promoteur était d’organiser, en 2018, une grande édition au Stade des Martyrs ou Tata Raphaêl.

Prenez donc rendez-vous les 15 et 16 décembre 2018.

Onassis Mutombo

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.