Femme et calendrier électoral, Mme Eugénie Mujinga : « Les élections en RDC, une bonne chose pour l’avenir de nos enfants »

Il y a quelques jours, la Commission Electorale Nationale Indépendante, la CENI, a publié le calendrier électoral en prélude des élections qui vont être organisées dans notre pays en 2018. Cependant, contre tout, cette publication est l’objet de plusieurs supputations sur l’arène politique nationale. D’un côté, il y a ceux qui sont pour cette démarche et, de l’autre, il y en a qui sont contre. Sur l’affiche, d’autres sont ni pour ni contre.

Dans cette optique, nous sommes allés à la rencontre d’une dame qui a bien voulu nous dire ce qu’elle pense de ce Calendrier électoral. Chrétienne et chargée de l’Evangélisation au sein de l’Eglise « Alliance de Victoire et d’Accomplissement de la Croix de Jésus Christ », AVACJC, Madame Eugénie Mujinga est catégorique.

Dans son intervention, elle demande avant tout aux politiciens, toutes tendances confondue, c’est-à-dire, ceux de la Majorité et de l’Opposition de commencer d’abord à mettre beaucoup d’eau dans leur vin.

Pour elle, il faudra que les élections qui vont se dérouler en République démocratique du Congo se passent dans la sérénité, dans la transparence : « C’est sous la protection de l’Eternel que tout va se dégager dans le calme. Que ceux qui conduisent les manettes de commandement dans notre pays cherchent d’abord à rencontrer notre Seigneur Jésus Christ pour avoir le salut qui permettra le bon déroulement des scrutins dans notre pays.

Nous sommes un grand pays au centre de l’Afrique et Dieu de par sa miséricorde, nous a donné toutes les richesses du monde. C’est donc cette richesse qui est devenu l’objet de convoitise de la RDC par des puissances étrangères qui viennent avec des armes qui, malheureusement, sont utilisées par des congolais pour tuer leurs frères. C’est une mauvaise démarche que les nationaux ne peuvent jamais cautionner. Les politiciens sont des enfants de ce pays. Ils sont contraints de regarder dans la même direction afin de ne pas conduire notre beau pays vers l’abîme. Les élections en RDC, est une bonne chose pour l’avenir de nos enfants. Nul n’ignore que notre pays sera demain ce que nous aurons fait de notre jeunesse aujord’hui.

Dieu aime les Congolais en général. C’est-à-dire ceux qui gouvernent notre pays sans omettre les citoyens lambda qui ont aussi un mot à dire. Ce n’est qu’à la faveur de cette touche que la RDC connaîtra une paix durable. Celle qui lui permettra de voir le soleil luire aux firmaments de l’émergence.

L’Angola, notre voisin du sud peut nous servir d’exemple. Voyez comment les choses se sont passées dans ce pays qui vient de connaître son alternance. Le tout s’est passé dans le calme et pourtant là-bas aussi il y a la Majorité et l’Opposition mais les deux ont privilégié l’intérêt de la Nation. Ils ont donc placé Dieu au-dessus de tout. C’est un bel exemple pour les politiciens congolais.

Tout cela, d’une façon générale, je m’empresse de dire que je suis contente de voir la CENI publier le calendrier électoral qui permettra, une fois encore au peuple congolais d’aller aux votes pour choisir dans la démocratie ceux qu’ils voudraient voir aux commandes de la Nation ».

Dans le contexte de la RDC, les deux tendances politiques (Majorité & Opposition), dans l’intérêt de la Nation, doivent privilégier le dialogue qui est une vraie caution pour la réussite d’une démocratie durable. C’était cela la conclusion tirée par Mme Eugénie Mujinga.

(Kingunza Kikim Afri)

