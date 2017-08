FECOFA: Prévu du 17 au 23 août, le tournoi de la montée à la LINAFOOT décalé du 23 au 27 août 2017

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le tournoi de la montée à la Ligue nationale de football (LINAFOOT) à chaque début de saison qui était prévu du 17 au 21 août, est décalé du 23 au 27 août 2017 dans trois sites comme toujours, avec les champions provinciaux, à Kinshasa, à Lubumbashi et à Goma.

Les clubs qui étaient prêts pour se déplacer vers les sites sont obligés de revoir leurs calculs pour leur déplacement. Le Quotidien L’Avenir y reviendra avec force détail dans ses prochaines éditions.

(Gaby Mass)

