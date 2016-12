FECOFA: Les Léopards quittent Kinshasa mardi pour Mbakomo au Cameroun

*Les équipements déjà disponibles à Kinshasa

Les Léopards, sauf changement de dernière minute, quittent Kinshasa demain mardi pour Mbakomo (Centre d’Excellence de la CAF) au Cameroun pour un stage bloqué de 18 jours. Et ce, avant le match contre le Maroc le 16 janvier 2017 à 20h00 à Oyem.

Seuls les Léopards locaux partiront de Kinshasa demain mardi, car les professionnels d’Europe continuaient le championnat jusqu’au 25 décembre 2017. Ils rejoindront directement le Cameroun pour Mbakomo à 33 Km de Yaoundé, un centre qui semble attirer la sympathie du sélectionneur Florent Ibenge Ikwange, car les Léopards s’y étaient préparés encore en décembre 2014, à la veille de la CAN-Guinée Equatoriale 2015, d’où ils avaient ramené une médaille de Bronze au moment où on s’y attendait le moins.

Les Léopards qui doivent partir de Kinshasa sont les suivants : le gardien Matampi Vumi Ley, les défenseurs Djo Issama Mpeko, Merveille Bope Bokadi, Christian Luyindama Nekadio, les attaquants : Elia Meschack et Jonathan Bolingi Mpangi tous de TP Mazembe/RDC), le défenseur Joyce Lomalisa Mutambala ( AS V.Club/ RDC) et l’attaquant Ricky Tulengi Sindani ( DCMP/RDC).

Signalons que le sélectionneur partira de Mbakomo seulement avec 23 joueurs et huit joueurs rentreront au pays pour suivre la CAN à la télévision. Comme pour dire que les locaux comme les professionnels doivent mettre du sérieux pour la préparation, afin de mériter une place. La concurrence sera donc de mise.

Les équipements que l’équipe nationale doit utiliser pour la CAN Total Gabon 2017 sont déjà arrivés à Kinshasa et sont logés dans le dépôt de la Fédération et vont certainement se déplacer avec l’équipe.

(Gaby Mass)