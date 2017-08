FECOFA, Léopards séniors locaux: Zahera et son staff technique suspendus préventivement

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le staff technique des Léopards séniors locaux a été suspendu préventivement depuis lundi 21 août 2017 dans la soirée. Ce, après que le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association ait entendu le sélectionneur principal M. Zahera Mwinyi. Il lui a été demandé de déposer le rapport dans les 48 heures qui suivent.

Cette suspension est tombée le lendemain de l’élimination de onze national local du troisième tour des éliminatoires de la 5ème édition du championnat d’Afrique des Nations (CHAN Kenya 2018), en match-aller le vendredi 11 août 2017 dernier au stade la Concorde de Kintèle à Brazzaville. Match qui s’est terminé sur un score vierge, et le 19 août 2017 à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte sur un autre score de parité de 1-1. Un résultat qui éliminait les Léopards Séniors locaux, champion en titre, de la 5ème édition, qu’ils ont pourtant déjà gagnée deux fois.

Chacun des membres a été notifié individuellement de sa suspension. Il s’agit du sélectionneur principal Mwinyi Zahera, de son premier adjoint Chico Mukeba Katotola, de son 2ème adjoint Raoul Shungu Jean Pierre, du préparateur physique Papy Kimoto Okitankoy et du préparateur des gardiens, Paulin Tokala Nkombe.

