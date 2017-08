FECOFA: Clôture du séminaire de mise à niveau et de renforcement de capacité des arbitres

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le séminaire de mise à niveau et de renforcement de capacité des arbitres s’est clôturé hier mercredi dans la salle de conférence de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), située sur l’avenue de la Justice, dans la commune de la Gombe.

Tout a commencé par le mot du représentant des lauréats, l’arbitre international Olivier Safari, de la ligue de football de Kkinshasa, qui a félicité les instructeurs, la FIFA et la FECOFA en promettant à leurs instructeurs de mettre en application tout ce qu’ils ont appris en théories comme en pratique. Ils ne les décevront, pas a-t-il conclut.

Quant à l’instructeur FIFA/CAF, le sénégalais Badara Djata, il a remercié la FECOFA pour avoir facilité leur formation et leur travail. Il demande aux lauréats d’être exemplaires et surtout d’honorer la formation reçue et d’être de beaux arbitres sur le terrain de football. « Vous êtes la crème de l’arbitrage congolais, vous devez être l’exemple. Suivez l’exemple de votre collègue qui vient d’être désigné arbitre au Mondial des moins des 17 ans en Inde », a-t-il conclu.

Olivier Safari a reçu le prix de meilleure lauréat pour avoir fait la distinction aux cours théoriques et la première entre les dames arbitres et celle également parmi les femmes qui s’est distinguée au test Coopaire, ont reçu chacun un ballon.

Chacun des lauréats a reçu un diplôme et brevet de participation. Sur trente participants, vingt-cinq seulement ont réussi au test final.

Signalons que la formation du séminaire a été assurée par deux instructeurs FIFA/CAF, le sénégalais Badara Djata et la camerounaise Alice Ngundu, avec les instructeurs locaux : René Buekadila, Geneviève Lukusa et Bemanga Ekofo et coordonnateur Grégoire Tshamala Kalala.

L’on a aussi noté la présence des instructeurs membres de la commission, il s’agit de Moïse Miboti, Célestin Longa Longa et Joseph Engo. Tandis que les instructeurs physiques, il y avait Me Solange Mbiyavanga et M. René Tshibangu.

Le Secrétaire général de la FECOFA, Grégoire Ediba Elonga a donné les mêmes conseils que l’instructeur FIFA /CAF qui voudrait voir les arbitres en œuvre sur le terrain. Il a ensuite déclaré clos le séminaire de mise à niveau et de renforcement des capacités.

(Gaby Mass)