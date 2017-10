FECOFA: Clôture du séminaire de deux jours de la LINAFF

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La clôture du séminaire de la Ligue nationale de football féminin (LINAFF) a eu lieu hier dans la salle de conférence de la Fédération congolaise de football association (FECOFA) hier mercredi 25 octobre 2017.

Un séminaire de deux jours, du lundi 23 au mardi 24 octobre 2017 et la clôture a eu lieu hier mercredi 25 octobre 2017. Ce séminaire avait comme thème : « Profil du dirigeant pour le football féminin et le rôle du Secrétaire ». Il a été développé par le Secrétaire Général de la FECOFA, M. Grégoire Badi Elonga ; « Gestion des réunions et élaboration du calendrier », développé par le membre du Comité exécutif et Directeur administratif et financier, M Munda Kapambwe et « les 17 lois du jeu » développé par Dawili. Soulignons que chacun des récipiendaires a reçu un brevet de participation.

(Gaby Mass)