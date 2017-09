Faute d’élections, Steve Mbikayi : « Après décembre 2017, nous aurons le même président de la République» !

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Devant plus de 400 femmes de tous les districts de la ville province de Kinshasa réunies au siège du Parti Travaillistes dans la commune de Limete, Steve Mbikayi, ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, a échangé avec elles sur les notions relatives à la souveraineté du pays et à l’organisation des élections. Au cours de ces échangent qui entrent dans le cadre de l’Ecole Nationaliste, l’Initiateur du PT, sachant que ce sont les femmes qui encadrent les jeunes, les a placées devant leurs responsabilités. Et ce, parce que les jeunes moins informés, sont utilisés à des fins politiciennes. Profitant de cette même occasion, il a promis de tout mettre en œuvre pour poursuivre avec des enseignements de ce genre dans le seul but de combattre la démagogie de certains politiciens en quête de positionnement. Aussi, dans sa logique de dire la vérité au peuple et sans avoir froid aux yeux, l’Initiateur du PT a dit aux mamans qu’il n’y aura pas d’élections en décembre 2017, et que la RDC aura le même Président de la République en la personne de Joseph Kabila Kabange.

Elles venaient de partout et elles ont rempli le siège du Parti Travailliste le Weekend dernier. Ce sont les Mamans de la ville province de Kinshasa qui ont échangé avec Steve Mbikayi sur les questions brulantes de l’heure. Il s’agit entre autre de l’organisation des élections et de la souveraineté de la République Démocratique du Congo. Cette séance de communication a séduit les femmes de la capitale qui ont pris l’engagement d’adhérer au Parti Travailliste et ont promis de soutenir sans condition Steve Mbkayi dans sa démarche de préserver la paix sur toute l’étendue du territoire nationale.

Faisant un petit résumé de sa communication devant les professionnels des médias, Steve Mbikayi a condamné les propos irresponsables de certains politiciens visant à plonger le pays dans le chaos.

« Aujourd’hui, c’était une séance de l’Ecole du Parti, l’Ecole des Nationalismes destinée aux femmes parce que vous savez que ce sont les Mamans qui encadrent les enfants et les jeunes qu’on utilise souvent pour faire le désordre. J’ai entendu les gens dire qu’en décembre, le Président Kabila ne sera plus là, on va le chasser, on mettra un nouveau Président. Je les ai appelé pour dire aux enfants qu’ils sont utilisés pour rien ; on les envoie et après on les oublie », a-t-il dit.

En décembre 2017, poursuit-il, nous aurons le même Président, les mêmes députés, mêmes sénateurs, parce qu’il n’y aura pas d’élections. Le changement va se faire par voie des élections. Alors, précise-t-il, j’ai dit aux mamans d’encadrer leurs enfants et leurs dire que nous allons attendre qu’on fixe une nouvelle date parce que cette année il n’y aura pas élection c’est bien clair.

Attendons une nouvelle date des élections

Pour avoir des bonnes élections, il faut nécessairement éviter la précipitation et Steve Mbikayi le sait. Voilà pourquoi il demande à l’ensemble de la population d’attendre calmement que la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), de commun accord avec le Conseil National de suivi de l’accord et du processus électoral (CNSA) et le Gouvernement, fixe une nouvelle date pour la tenue des élections crédibles en République Démocratique du Congo.

« On vient de commencer l’enrôlement au Kasaï ; cela va faire trois mois, donc on doit être patient. Donc nous sommes pour la paix, nous sommes contre la démagogie. Nous devons apprendre à être intelligent. Ça c’est un discours qui est dépassé. Aujourd’hui, c’était le tour des Mamans de comprendre la philosophie du PT. Nous sommes dans une coalition gouvernementale, il ne faut pas accepter de laisser le terrain aux autres. Nous devons éduquer la masse, éduquer les jeunes. Nous sommes là chaque semaine au bureau au siège du parti pour enseigner les jeunes, les Mamans et les Papas autour du nationalisme et contre l’intoxication qui est faite par nos collègues qui ne sont pas au gouvernement », a-t-il déclaré devant les médias nationaux et internationaux.

L'Avenir