Fausse alerte : Kengo Wa Dondo n’ a pas été évacué en Chine

La ville de Kinshasa serait-elle devenue le haut lieu, mieux, la plaque tournante des rumeurs, les plus folles les unes des autres ? Une fois de plus, les réseaux sociaux ont frappé. Une information de plus en plus persistante faisait état hier de l’ évacuation en urgence du président du Sénat en Chine. Selon un tweet du site africa top, l’ état de santé de Léon Kengo wa Dondo serait critique.

Le Président du #Sénat #RDC, Léon #KENGO WA DONDO vient d'être évacué vers la Chine pr des soins médicaux. État de #santé très critique !!! pic.twitter.com/wlpPwjyTKt — AfricaTopTweets (@AfricaTopTweet) February 10, 2017

Rumeur vite démentie par les proches de l’ autorité morale de l’ opposition républicaine. « Le président est sur place et détient sa grande forme », indique une source proche de l’ Ufc, le parti de Kengo. Notre source affirme avoir vu l’ intéressé ce samedi matin faire ses séances de jogging, pas très loin de sa résidence officielle de la Gombe.

Fausse alerte, @LeonKengo n' a pas été évacué en urgence en chine. Le président du Sénat est à Kin. Il a même fait son jogging ce matin. — RTGA WORLD (@RtgaWorld) February 11, 2017

Malade ou en bonne santé, une chose est vraie, Kengo wa Dondo, 81 ans, ne se fait pas soigner en chine. De quoi donner très peu de crédits au tweet alarmant d’ Africa top.