FAO : lancement ce matin de la publication « Vers la Faim zéro »

Le monde célèbre la Journée mondiale de l’alimentation de sous l’égide de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, FAO. Pour cette année 2017, le thème choisi est : « Changeons l’avenir des migrations. Investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural.». Faisant d’une pierre, deux coups, l’événement sera également l’occasion de lancer la publication de la FAO “Vers la Faim zéro”, qui passe en revue les efforts de lutte contre la faim et la malnutrition déployés par l’Organisation durant les 72 dernières années.

Les Ambassadeurs spéciaux “Faim zéro” se réuniront pour la première fois afin d’examiner leurs efforts destinés à mobiliser une action en faveur de la Faim zéro dans leurs régions respectives. Parmi eux figurent M. Carlo Petrini, Président de Slow Food (Europe); Mme Guadalupe Valdez, économiste et ancienne députée (Amérique latine et Caraïbes); Mme Darine el Khatib, professionnelle des médias (Proche-Orient); et M. Kanayo F. Nwanze, ancien Président du Fonds international pour le développement agricole (Afrique). Un message vidéo de S.A.R la Princesse Maha Chakri Srindhorn, Ambassadrice “Faim zéro” pour la région Asie, sera également diffusé.

Alors que la fondation de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, FAO remonte à 1945, la Journée mondiale de l’alimentation (JMA) a été créée par les pays membres de la FAO lors de la 20ème Conférence générale de l’Organisation, en novembre 1979. Depuis, elle est célébrée, chaque année, dans plus de 150 pays, dans le but de sensibiliser le public et les dirigeants sur les questions de la pauvreté et la faim.

