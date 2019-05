Fally Ipupa et Sylvester Stallone se sont croisés à l’aéroport international de Los-Angeles aux États-Unis

De retour d’une tournée qui l’avait conduit la semaine dernière en Afrique du Sud, l’acteur américain Sylvester Stallone connu sous le nom de « Rambo » et le chanteur congolais Fally Ipupa DiCaprio la Merveille qui venait de boucler une série de productions au pays de Donald Trump, se sont croisés le jeudi 23 mai 2019 à l’aéroport international de Los-Angeles.

Comme des vieux copains, les deux stars se sont embrassées et jurées de se voir souvent pour la consolidation de leurs amitiés. La star américaine a dit être prête à débarquer à Kinshasa remercier de vive voix ses nombreux admirateurs, tandis que le Congolais est fier de compter sur son tableau de bord un nombre impressionnant de ses fans aux États-Unis d’Amérique.

Tout de suite après cette rencontre, la star américaine Rambo a pris la route pour rentrer à la maison, tandis que Fally Ipupa, dans le cadre de son travail, s’est embarqué dans l’avion, cap Libreville au Gabon. Et, il s’est produit le week-end dernier à l’entière satisfaction de ses nombreux fans librevillois. Comme on pourra le constater, entre le cinéma et la musique il n y a qu’un pas. Voilà!

Kingunza Kikim Afri/Cp