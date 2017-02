Faire un bon Jus de gingembre

Recettes

Ingrédients

Gingembre ;

Ananas ;

Citron

Préparation

Bien laver les gingembres, l’ananas et le citron,

Eplucher et couper les gingembres et l’ananas en petit morceau

Les mettre dans un mixeur avec un verre d’eau que vous rajouterez progressivement ;

Diviser le citron en deux et extraire le jus puis réserver cela dans un verre ;

Après avoir mixé les gingembres et l’ananas, versez-les dans un bol propre et prenez un tamis dans lequel vous allez y mettre une serviette propre en coton à petit trou ;

Ensuite, versez votre mixe d’ananas et gingembre au-dedans du bol et avec vos mains propres, pressez la serviette pour retirer tout le jus dans la serviette et les déchets ;

Enfin, mélangez le jus obtenu avec le jus de citron réservé.

Voilà, vous avez votre jus concentré à base de gingembre, ananas et citron.

N.B : A mettre au frais si possible

Bon rafraichissement à tous

Astuces beautés

Comment faire un bain d’huile au Beurre de Karité

1ère étape

Séparer les cheveux en quatre parties

2ème étape

Dans un bol ou bouteille spray, mélanger trois (3) cuillères à soupe d’huile d’olive et deux (2) cuillères à soupe de beurre de karité.

3ème étape

Appliquer ce mélange sur vos cheveux de la racine jusqu’au bout.

4ème étape

Recouvrer vos cheveux avec un sachet ou un bonnet en plastique (chapeau de bain) et attachez ensuite le tout avec un foulard.

5ème étape

Laissez reposer pendant une heure ou faites la veille au soir ; dormez avec et rincez le lendemain pour un résultat.

6ème étape

Lavez avec du champoing pour enlever les excès d’huile et ensuite appliquer le bain de crème sur les cheveux ; gardez-les pendant plus ou moins 20 minutes, puis rincez et séchez à l’air.

N.B : A faire une fois par mois pour nourrir en profondeur nos cheveux, car ils sont trop secs.

(Christelle Luyeye)