Faire face à l’épidémie d’Ébola: L’Ue achemine travailleurs humanitaires et fournitures médicales en Rdc

Comme première mesure d’aide, la Commission européenne a décidé d’acheminer des travailleurs humanitaires et fournitures médicales essentielles dans la zone de la République démocratique du Congo confrontée à une nouvelle épidémie d’Ébola. Un avion du service humanitaire aérien de la Commission, ECHO Flight, pouvant transporter jusqu’à 2500 kg de personnel et d’équipements, doit décoller de Kinshasa à destination de Buta ce vendredi 26 mai.

La demande d’aide logistique par voie aérienne a été initiée par l’UNICEF et validée par le Ministère de la Santé de la RDC. Avions et hélicoptères sont nécessaires pour rejoindre les communautés touchées étant donné que l’épidémie a été déclarée dans une zone reculée et difficile d’accès.

Le commissaire Stylianides, en charge de l’aide humanitaire et de la gestion des crises et coordinateur européen de la lutte contre le virus Ébola, a déclaré : « Il est vital de pouvoir rejoindre les zones concernées et de soutenir les premiers efforts de lutte contre cette nouvelle épidémie d’Ébola déclarée en République démocratique du Congo. Le service humanitaire aérien de l’UE permettra d’acheminer du personnel spécialisé et des fournitures médicales dans le nord-est du pays. L’UE s’engage à fournir tout soutien supplémentaire nécessaire et à collaborer étroitement avec les autorités nationales, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les ONG et agences médicales internationales. »

Contexte

L’aide humanitaire de l’UE gère un service humanitaire aérien connu sous le nom d’ECHO Flight, qui organise des vols vers les pays africains, avec notamment des pôles au Kenya, en République démocratique du Congo et au Mali. Sa flotte comporte six avions. Ce service humanitaire est gratuit pour les partenaires humanitaires de l’UE et autres organisations humanitaires.

Les services humanitaires aériens sont une véritable bouée de sauvetage pour des millions de gens pris au piège dans des contextes d’urgence humanitaire. Lorsqu’une crise frappe, garantir un accès rapide et sécurisé sur le terrain est crucial pour sauver des vies. En 2016, ECHO Flight a transporté 27 700 passagers et quelque 170 tonnes de fret. Pouvoir réagir rapidement aux crises humanitaires est primordial si l’on veut en diminuer le bilan humain.

